ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Мама не приходит уже месяц: в Днепре медики спасают недоношенных двойняшек в тяжелом состоянии

Новина українською →
Днепр, Пятница 08 октября 2021 15:35
Мама не приходит уже месяц: в Днепре медики спасают недоношенных двойняшек в тяжелом состоянии Медики Днепра спасают двойняшек (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре медики спасают недоношенную двойню, к которым никто из родителей не приходит. Сейчас дети в тяжелом состоянии через недоношенность.

Об этом сообщают на Facebook-странице "Для тебя".

В каком состоянии младенцы

Так, двойня родилась более месяца назад. Дети в тяжелом состоянии через недоношенность. Также у них не открывались легкие, поэтому мальчика и девочку сразу перевели в палату интенсивной терапии.

Важно, что более месяца мама не приходит к своим детям. Отмечается, что с женщиной все хорошо, ведь один раз она навещала мальчика.

"1 раз она навещала мальчика, он в более стабильном состоянии, чем его сестренка, сказала, что придет на следующий день, но не пришла. 1 месяц медики скребли по сусекам, чтобы лечить детей, но их запасы иссякли, поэтому они обратились к волонтерам", - рассказывают в БФ.

Родились дети на 7 месяце. Девочка до сих пор самостоятельно не дышит и ничего не ест, только через капельницу. Организм не принимает питания.

А мальчик находится в отделении недоношенных, дышит сам, но слабенький, имеет анемия. Также у детей дыхательная недостаточность.

Поэтому сейчас волонтеры собирают средства на дальнейшее лечение двойни.

Ранее мы сообщали, что в Кропивницком мальчиков-двойняшек бросила мать.

Также мы писали, что у горе-матери в Кропивницком забрали дочь.

Читайте РБК-Украина в Google News
врачи
LITE
Праздник 8 октября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить
Праздник 8 октября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить