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"Мама, что ты несешь": российский пленный поразился бреду, который вещает его мать

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 13:34
"Мама, что ты несешь": российский пленный поразился бреду, который вещает его мать Российский оккупант поговорил с матерью (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине задержали еще одного российского военного, который приехал сюда убивать. Его разговор с матерью просто поразил зомбированностью россиян. Женщина абсолютно уверена, что "НАТО напичкало Украину оружием", а также, что "коронавирус вывели украинцы".

Отрывок разговора с матерью оккупанта появился в сети.

На видео показано, как пленный РФ общается со своей матерью по телефону. Россиянка уверена, что, если бы Россия не напала на Украину, то наша страна сделала бы это первой.

"Мало того, Украина создала еще коронавирус. У вас там этих биолабораторий сколько! - говорит мать солдата РФ.

На это военный не выдерживает и говорит женщине: "Мам, что ты несешь".

Смотрите все сами на видео ниже.

Ранее мы писали, что военнопленный рассказал, как по пьяни попал в плен, потому что свернул не туда.

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