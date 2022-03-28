"Мамо, що ти верзеш": російський полонений здивувався нісенітницям, які віщає його мати

В Україні затримали ще одного російського військового, який приїхав сюди вбивати. Його розмова з матір'ю просто вразила зомбованістю росіян. Жінка абсолютно впевнена, що" НАТО напхало Україну зброєю", а також, що "коронавірус вивели українці".

На відео показано, як полонений РФ спілкується зі своєю матір'ю по телефону. Росіянка впевнена, що, якби Росія не напала на Україну, то наша країна зробила б це першою.

"Мало того, Україна створила ще коронавірус. У вас там цих біолабораторій скільки! - каже мати солдата РФ.

На це військовий не витримує і каже жінці: "Мам, що ти несеш".

Дивіться все самі на відео нижче.