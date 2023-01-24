"Мама, ми вдома": Повалій в сльозах розповіла росЗМІ, як силоміць "рятувала" матір з Києва

За словами Повалій, сама вона разом із чоловіком продюсером Ігорем Ліхутою виїхала зі столиці України за день до широкомасштабного вторгнення РФ, вирушивши до Москви для участі у зйомках російського проекту "Дві зірки".

Назад в Україну артистка вирішила не повертатися, а залишитись жити в орендованій трикімнатній квартирі у столиці країни-агресора. При цьому підтримувала зв'язок із мамою Ніною Данилівною, яка проживає у Києві.

"Мала через три дні повернутися додому, у нас навіть був куплений зворотний квиток на 26 лютого. Але 24 числа починається "спеціальна військова операція", і поїхати додому в Київ я вже не могла. А у мене там мати, якій 80 років", - розповіла співачка, додавши, що нібито під ворота будинку постійно під'їжджали якісь "бійці самооборони" і стріляли.

Мама Повалій закликала дочку повернутись і переконувала, що артистка має бути в Україні, проте сама співачка стверджувала їй у відповідь, що її не пускають.

“Вона телефоном говорила: "Ти повинна бути тут!" І я розплакалася: "Ні мама, не приїду! Тому тобі потрібно буде їхати до Москви"", - каже Таїсія.

І через пару місяців жінка погодилася поїхати до неї до РФ, хоча раніше заявляла, що не поїде з рідної України "ніколи в житті", і "нехай мене тут убивають!" Проте дочка змусила 80-річну маму все ж таки виїхати з Києва, і вона через Польщу та Білорусь потрапила до Росії.

Також Повалій зізналася, що мама сумує за Києвом і хоче повернутися.

"Звичайно, там її коріння, її рідні могили. Постійно запитує мене, коли ми поїдемо додому. А я говорю: "Мамо, ми вже вдома! В Москві! У Росії!" - каже артистка-зрадниця.