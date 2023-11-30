"Мама-левиця": жінка стала героїнею, рятуючи від ХАМАС доньку

Магістр в галузі геронтології

36-річна Ярден виросла у Кохав-Яїр. У неї є старший брат та молодші брат та сестра. Близько року тому вона втратила матір. Ярден вивчала фізіотерапію та здобула ступінь магістра в галузі геронтології.

Вісім років тому вона познайомилася з Алоном Гатом, а три роки тому вони стали батьками чарівної малечі Геффен.

Приїхали до Беері у гості

Напередодні атаки ХАМАС Ярден, Алон і малеча Геффен повернулися із сімейної поїздки до Південної Африки. 6 жовтня вони вирішили відвідати батьків Алона та поїхали до Беері на святковий обід. Брат Ярден, Роні та батько Ярден були на той момент у ПАР і збиралися повернутися пізніше.

7 жовтня вони отримали від Ярден фото, де вона разом із сім'єю сидить у притулку – з чоловіком, дочкою та батьками чоловіка - Кінерет та Ешелем, також з ними була сестра Алона - Кармель.

Після цього зв'язок із нею зник. А ще за кілька годин вони отримали відео, на якому мати та сестру Алона вели по кібуцу озброєні терористи. Пізніше вони дізналися, що частину жителів зігнали до їдальні.

Що сталося з Ярденом

Спочатку ХАМАС відвели Кармель та Кінерет. Потім прийшли четверо терористів і загнали Алона, Ярден та їхню доньку у викрадений з кібуцу автомобіль. Разом із ними вони поїхали до прикордонного паркану – їх везли до Гази.

Але назустріч їм виїхав ізраїльський танк. Терористи вискочили з машини та почали тікати. Алон та Ярден схопили доньку та побігли у бік найближчої застави ізраїльської армії на кордоні. Але підбігши до поста ЦАХАЛ, вони зрозуміли, що там пусто. У цей момент їх побачили терористи та погналися за ними.

Ярден передала дочку чоловікові та спробувала сховатись, відволікаючи увагу терористів. А Алон із дівчинкою на руках побіг в інший бік. Вона віддала доньку Алону і сказала, що він зможе бігти з дитиною швидше, і має шанс врятуватися. Так вони втратили одне одного. Батьку з малечею довелося майже добу ховатися по кущах і бігти. Лише вранці 8 жовтня вони знайшли ЦАХАЛ, які їм допомогли.

Ярден Роман (фото із сімейного архіву)

Шукав сестру чотири доби

Оскільки про долю Ярден нічого не було відомо, старший брат Гілі, педагог і майор запасу особисто вирушив на її пошуки. Коли її бачили востаннє, вона не була в руках викрадачів.

Гілі прийшов до штабу у військовій формі, заявив, що сам себе мобілізував і отримав дозвіл на пошуки. Разом із ним вирушили ще кілька військових зі зброєю.

Майже чотири доби Гілі шукав сестру, обнишпорив всю місцевість і нічого не знайшов. Так родина зрозуміла, що Ярден знову опинилася у полоні. Тим часом у кібуці знайшли тіло матері Алона. Його сестра Кармель також опинилась у секторі Газа.

"Я - борець за мир, а вона - просто жінка світу. Вона стажувалася в Шейх-Джарраху в Східному Єрусалимі, тому трохи говорить арабською. Вона дуже тиха, м'яка і скромна, попри всі свої здобутки. Вона завжди хотіла дбати про людях, і вона мала нескінченне терпіння. Вона любить альпінізм і подорожі. А в останні роки вона стала ще й матір'ю, хоча в ній самій було щось дитяче", - розповів брат Ярден.

Родина Роман також має німецьке громадянство, і Гілі зустрічався з Олафом Шольцом. За свій подвиг у порятунку дочки Ярден здобула прізвисько "мама-левиця".

Що відомо про Ярден зараз

У ніч із 29 на 30 листопада Ярден Роман був звільнений з черговою групою заручників ХАМАС. Вона вже возз'єдналася зі своєю родиною. 39-річна Кармель досі у полоні.

Ярден виснажена, але поки що про її здоров'я немає жодних даних.

"Вона зрозуміла, що таким чином рятує свою дочку від невизначеної долі. Нарешті вони возз'єдналися. Немає слів. Ми повинні пам'ятати, що багато родин ще чекають своїх близьких", - сказав її брат Гілі.