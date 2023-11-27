Крихітка Емілі, яку вважали загиблою від рук ХАМАС, повернулася додому: зворушливі фото

Емілі Хенд - 8-річна мешканка Беері, провела у полоні ХАМАС майже 50 днів. Малятко після нападу терористів 7 жовтня кілька тижнів вважалося загиблою. Батько Емілі оплакував свою доньку і навіть заявив в одному з інтерв'ю, що смерть "стала благословенням" і це краще за полон ХАМАС.

Проте дівчинка виявилася живою і тільки зараз повернулася до родини. Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на The Sun.

8-річна Емілі тієї фатальної для Ізраїлю ночі залишилася ночувати у своєї подруги. Коли вранці пролунали сигнали тривоги та перші вибухи, батько був упевнений, що Емілі буде у захисній кімнаті разом із подругою та її матір'ю.

А потім до кібуцу Беері увірвалися терористи, які вбили десятки людей, спалили будинки й частину жителів викрали. Батько Емілі, Том Хенд, залишився живим і навіть не потрапив у полон.

Після евакуації йому повідомили, що його дочка найімовірніше загинула. Знищений горем батько все, що зміг вимовити - це, що "смерть стала благословенням", тому що потрапити в полон до ХАМАС маленькій дівчинці було гірше за смерть.

А за кілька тижнів стало відомо, що крихта Емілі, яку всі вважали загиблою, швидше за все жива і перебуває в лабіринтах у секторі Газа.

Під час 4-денного перемир'я Емілі, яка в полоні зустріла свій 9 день народження, внесли до списку на обмін. І ось вона повернулася до близьких, старшої зведеної сестри та свого батька.

Емілі повернулася з полону ХАМАС до рідних (скриншоти)

Том Хенд приїхав до Ізраїлю з Ірландії багато років тому - волонтером. Але він залишився в кібуці Беері на багато років. Він одружився, обзавівся сім'єю. Кілька років тому він став удівцем - мама Емілі померла від раку. У Емілі, крім батька, є ще старша зведена сестра Наталі.

63-річний Том пообіцяв закотити найграндіознішу вечірку на честь повернення своєї дочки додому. Він особисто зустрічав доньку у суботу пізно вночі. Емілі сильно схудла і вимотана, але вона жива.

"Ми повернули Емілі з рук терористів Гази. Вона сильно схудла на обличчі та тілі, але загалом почувається краще, ніж ми очікували. Ми все ще боремося. Зараз ми в лікарні, піклуємося про Емілі та хочемо подякувати всім, хто допомагав нам і підтримував усі ці 50 днів", - сказав Том.