"Мама-львица": женщина стала героиней, спасая от ХАМАС дочь

Магистр в области геронтологии

36-летняя Ярден выросла в Кохав-Яир. У нее есть старший брат и младшие брат и сестра. Около года назад она потеряла мать. Ярден изучала физиотерапию и получила степень магистра в области геронтологии.

Восемь лет назад она познакомилась с Алоном Гатом, а три года назад они стали родителями очаровательной малышки Геффен.

Приехали в Беэри в гости

Накануне атаки ХАМАС Ярден, Алон и малышка Геффен вернулись из семейной поездки в Южную Африку. 6 октября они решили навестить родителей Алона и поехали в Беэри на праздничный обед. Брат Ярден, Рони и отец Ярден были в тот момент в ЮАР и собирались вернуться позже.

7 октября они получили от Ярден фото, где она вместе с семьей сидит в убежище - с мужем, дочерью и родителями мужа - Кинерет и Эшелем, также с ними была сестра Алона - Кармель.

После этого связь с ней пропала. А еще через несколько часов они получили видео, на котором мать и сестру Алона вели по кибуцу вооруженные террористы. Позже они узнали, что часть жителей согнали в помещение столовой.

Что произошло с Ярден

Сначала ХАМАС увели Кармель и Кинерет. Затем пришли четверо террористов и загнали Алона, Ярден и их дочку в угнанный из кибуца автомобиль. Вместе с ними они поехали к пограничному забору - их везли в Газу.

Но навстречу им выехал израильский танк. Террористы выскочили из машины и начали убегать. Алон и Ярден схватили дочку и побежали в сторону ближайшей заставы израильской армии на границе. Но подбежав к посту ЦАХАЛ, они поняли, что там пусто. В этот момент их увидели террористы и погнались за ними.

Ярден передала дочь мужу и попыталась спрятаться, отвлекая внимание террористов. А Алон с девочкой на руках побежал в другую сторону. Она отдала дочь Алону и сказала, что он сможет бежать с ребенком быстрее, и у него есть шанс спастись. Так они потеряли друг друга. Отцу с малышкой пришлось почти сутки прятаться по кустам и бежать. Только утром 8 октября они нашли ЦАХАЛ, которые им помогли.

Ярден Роман (фото из семейного архива)

Искал сестру четверо суток

Так как о судьбе Ярден ничего не было известно, старшей брат Гили, педагог и майор запаса, лично отправился на ее поиски. Когда ее видели в последний раз, она не была в руках похитителей.

Гили пришел в штаб в военной форме, заявил, что сам себя мобилизовал и получил разрешение на поиски. Вместе с ним отправились еще несколько военных с оружием.

Почти четверо суток Гили искал сестру, обшарил всю местность и ничего не нашел. Так семья поняла, что Ярден снова оказалась в плену. Тем временем в кибуце нашли тело матери Алона. Его сестра Кармель также оказалась в секторе Газа.

"Я - борец за мир, а она - просто женщина мира. Она стажировалась в Шейх-Джаррахе в Восточном Иерусалиме, поэтому немного говорит по-арабски. Она очень тихая, мягкая и скромная, несмотря на все свои достижения. Она всегда хотела заботиться о людях; и у нее было бесконечное терпение. Она любит альпинизм и путешествия. А в последние годы она стала еще и матерью, хотя в ней самой было что-то детское", - рассказал брат Ярден.

Семья Роман также имеет немецкое гражданство и Гили встречался с Олафом Шольцем. За свой подвиг в спасении дочери Ярден получила прозвище "мама-львица".

Что известно о Ярден сейчас

В ночь с 29 на 30 ноября Ярден Роман была освобождена с очередной группой заложников ХАМАС. Она уже воссоединилась со своей семьей. 39-летняя Кармель все еще в плену.

Ярден истощена, но пока о ее здоровье нет никаких данных.

"Она поняла, что таким образом спасает свою дочь от неопределенной судьбы. Наконец-то они воссоединились. Нет слов. Мы должны помнить, что многие семьи все еще ждут своих близких", - сказал ее брат Гили.