Мама Кузьми Скрябіна прокоментувала скандал через присвоєння її синові звання Героя України

Мама Кузьми Скрябіна (фото: facebook.com/skryabinofficial)

Мама музиканта Кузьми Скрябіна відреагувала на скандал з її сином

Мама Андрія Кузьменко, якого найбільше знають як Кузьму Скрябіна, прокоментувала негативні коментарі незадоволених користувачів мережі тим, що музиканту посмертно присвоїли звання Героя України.

Ольга Миколаївна закликала людей, яким посмертне звання її сина не дає спокою, все ж заспокоїться і залишити його душу в спокої. Вона також підкреслила, що ніхто не має права судити Кузьму, який загинув в автокатастрофі 2 лютого 2015 року. Про це жінка написала на своїй сторінці у Facebook.

"Дбайте про своїх дітей, виховуйте їх без злоби і заздрості до ближнього, тому що ваш поганий приклад накладе на їх долю поганий слід. А душу Андрія, і мою залиште в спокої, бо не вам судити. Хто ви такі в цьому житті? Праведники? Герої? Судді? Тільки Бог зараз суддя для Андрія та його земних справ", - написала жінка.

Вона також зазначила, що за життя Кузьма ніколи нікого не просив про нагороди, і не співав оди президентам країни.

"Посмертно!! Зупиніться, витріть руки і починайте діяти, може і ви послужите Україні не словоблуддям, а ділом", - додала Ольга Миколаївна.

Варто зазначити, що деякі користувачі мережі були незгодні з тим, що найвищу державну нагороду під час війни дали не військовому, а музикантові.

При цьому багато українців підтримали нагороду музиканта.

Андрій отримав цю можливість цілком заслужено вічна пам'ять тобі наш чувак. Назавжди в наших серцях;

Як сказала неперевершена Ліна Костенко - "... людям позакладало душі ... ". Шкода, що багато таких серед нас. Тримайтеся, дорога Ольга Михайлівна, ми з Вами! І ще тисячу разів вклоняємось Вам за сина!!!

Який жах ... Що, є такі, які заздрять? Хочеться сказати Вам спасибі за такого талановитого сина, все ж не всіх можна замінити...

Не варто все погане вашої уваги, є сотні тисяч тих, хто за Андрія. Вклоняюся вам до землі, дякую за сина!!! Люблю вас!!! Дай Бог вам здоров'я, а їм, "мудрим" - розуму!

Нагадаємо, що мама Кузьми Скрябіна поділилася зворушливою історією про дитинство сина.