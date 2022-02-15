ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Малюська показал новую тюрьму под Киевом: впечатляющие фото

Новина українською →
Киев, Вторник 15 февраля 2022 20:11
Малюська показал новую тюрьму под Киевом: впечатляющие фото Коллаж РБК-Украина: под Киевом будут строить новый СИЗО
Автор: Роман Мирончук

Министр юстиции Украины Денис Малюська показал новый проект следственного изолятора, который планируют построить в селе Мартусовка в Бориспольском районе.

Фото проекта Малюська опубликовал на своей странице в Facebook.

Новая тюрьма должна частично заменить Киевский СИЗО на Лукьяновке. Ожидаемая стоимость строительства первой очереди составляет более 580 миллионов гривен.

Малюська показал новую тюрьму под Киевом: впечатляющие фото

Проект нового СИЗО под Киевом (фото: facebook.com/Денис Малюська)

На данное время готова проектно-сметная документация и ищется подрядчик, который займется строительством. Тендер на ProZorro принимает предложения до 28 февраля этого года.

Малюська показал новую тюрьму под Киевом: впечатляющие фото

Проект нового СИЗО под Киевом (фото: facebook.com/Денис Малюська)

Ориентировочная дата заключения договора - первая половина апреля 2022 года. По сути речь идет о реконструкции части существующих помещений (сейчас на земельном участке расположена замороженная колония) и строительство новых.

Малюська показал новую тюрьму под Киевом: впечатляющие фото

Проект нового СИЗО под Киевом (фото: facebook.com/Денис Малюська)

Некоторые пользователи сети не очень обрадовались тому, что новый СИЗО будет находится так далеко от столицы, поскольку это усложнит жизнь родственникам задержанных и адвокатам.

Денис Малюська отметил, что фокус будет смещаться на видеосвязь, а не развозку посетителей. По его словам, такую роскошь не все богатые страны могут себе позволить.

Напомним, Денис Малюська показал будущий дизайн Львовского СИЗО.

Ранее были названы самые лучшие украинские тюрьмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
СИЗО
LITE
Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022
Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022