Малюська показал новую тюрьму под Киевом: впечатляющие фото

Министр юстиции Украины Денис Малюська показал новый проект следственного изолятора, который планируют построить в селе Мартусовка в Бориспольском районе.

Фото проекта Малюська опубликовал на своей странице в Facebook .

Новая тюрьма должна частично заменить Киевский СИЗО на Лукьяновке. Ожидаемая стоимость строительства первой очереди составляет более 580 миллионов гривен.

Проект нового СИЗО под Киевом (фото: facebook.com/Денис Малюська)

На данное время готова проектно-сметная документация и ищется подрядчик, который займется строительством. Тендер на ProZorro принимает предложения до 28 февраля этого года.

Проект нового СИЗО под Киевом (фото: facebook.com/Денис Малюська)

Ориентировочная дата заключения договора - первая половина апреля 2022 года. По сути речь идет о реконструкции части существующих помещений (сейчас на земельном участке расположена замороженная колония) и строительство новых.

Проект нового СИЗО под Киевом (фото: facebook.com/Денис Малюська)

Некоторые пользователи сети не очень обрадовались тому, что новый СИЗО будет находится так далеко от столицы, поскольку это усложнит жизнь родственникам задержанных и адвокатам.

Денис Малюська отметил, что фокус будет смещаться на видеосвязь, а не развозку посетителей. По его словам, такую роскошь не все богатые страны могут себе позволить.