Малюська показав нову в'язницю під Києвом: вражаючі фото
Міністр юстиції України Денис Малюська показав новий проєкт слідчого ізолятора, який планують побудувати в селі Мартусівка в Бориспільському районі.
Фото проєкту Малюська опублікував на своїй сторінці в Facebook.
Нова в'язниця повинна частково замінити Київський СІЗО на Лук'янівці. Очікувана вартість будівництва першої черги становить понад 580 мільйонів гривень.
Проєкт нового СІЗО під Києвом (фото: facebook.com/Денис Малюська)
На даний час готова проектно-кошторисна документація і шукається підрядник, який займеться будівництвом. Тендер на ProZorro приймає пропозиції до 28 лютого цього року.
Проєкт нового СІЗО під Києвом (фото: facebook.com/Денис Малюська)
Орієнтовна дата укладення договору - перша половина квітня 2022 року. По суті мова йде про реконструкцію частини існуючих приміщень (зараз на земельній ділянці розташована заморожена колонія) і будівництво нових.
Проєкт нового СІЗО під Києвом (фото: facebook.com/Денис Малюська)
Деякі користувачі мережі не дуже зраділи тому, що новий СІЗО буде знаходиться так далеко від столиці, оскільки це ускладнить життя родичам затриманих і адвокатам.
Денис Малюська зазначив, що фокус буде зміщуватися на відеозв'язок, а не розвезення відвідувачів. За його словами, таку розкіш не всі багаті країни можуть собі дозволити.
Нагадаємо, Денис Малюська показав майбутній дизайн Львівського СІЗО.
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