Малюк спав на гітарі: український військовий заспівав зворушливу колискову для сина

Відео військового стало популярним

Ролик набрав майже пів мільйона переглядів.

Війна повністю змінила життя Олега. До повномасштабного вторгнення РФ до України Олег був менеджером ІТ-компанії.

Однак, зараз він у складі військового підрозділу проводить артилерійську розвідку та займається рекрутингом до ЗСУ.

Також 1 грудня в Олега Берестового народився син Теодор.

"Дякую всім воїнам, які дали можливість сину народитися в Україні. Дякую коханій дружині, що витримала ці 9 місяців сама... Дякую всім, хто допомагав мені та моїм хлопцям. Завдяки вам (без перебільшень) я можу бачити сина, а син буде знати мене", - написав він у Facebook.

Олег Берестовий 1 грудня став татом (facebook.com/berestovy)

Напередодні Нового року Олег записав зворушливу колискову для свого малюка - українською та англійською мовами.

"Спи, котику милий, працюють Збройні сили. Небо опалиться дронами, на Росію летять бавовнами", - заспівав військовий.

Під час виконання колискової малий Теодор спав на татової гітари, яка була застелена м’яким покривалом.

"Дякую побратимам за можливість заспівати новорічну колискову сину", - написав він у коментарях.