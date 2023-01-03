Малыш спал на гитаре: украинский военный спел трогательную колыбельную для сына

Видео военного стало популярным

Ролик набрал почти полмиллиона просмотров.

Война полностью изменила жизнь Олега. До полномасштабного вторжения РФ в Украину Олег был менеджером ИТ-компании.

Однако сейчас он в составе военного подразделения проводит артиллерийскую разведку и занимается рекрутингом в ВСУ.

Также 1 декабря у Олега Берестового родился сын Теодор.

"Спасибо всем воинам, которые дали возможность сыну родиться в Украине. Спасибо любимой жене, которая выдержала эти 9 месяцев сама... Спасибо всем, кто помогал мне и моим ребятам. Благодаря вам (без преувеличений) я могу видеть сына, а сын будет знать меня", - написал он в Facebook.

Олег Берестовый 1 декабря стал папой (facebook.com/berestovy)

Накануне Нового года Олег записал трогательную колыбельную для своего малыша - на украинском и английском языках.

"Спи, котик милый, работают Вооруженные силы. Небо опалится дронами, на Россию летят бавовнами", - спел военный.

Во время исполнения колыбельной малыш Теодор спал на папиной гитаре, которая была застелена мягким покрывалом.

"Благодарю собратьев за возможность спеть новогоднюю колыбельную сыну", - написал он в комментариях.