RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Малыш спал на гитаре: украинский военный спел трогательную колыбельную для сына

Украинский военный трогательно спел колыбельную для сына (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Офицер Вооруженных сил Украины Олег Берестовой спел новорожденному сыну колыбельную о защите украинского неба. В частности, бывший работник ИТ-компании только недавно стал отцом.

Видео он опубликовал на своей странице в TikTok.

Видео военного стало популярным

Ролик набрал почти полмиллиона просмотров.

Война полностью изменила жизнь Олега. До полномасштабного вторжения РФ в Украину Олег был менеджером ИТ-компании.

Однако сейчас он в составе военного подразделения проводит артиллерийскую разведку и занимается рекрутингом в ВСУ.

Также 1 декабря у Олега Берестового родился сын Теодор.

"Спасибо всем воинам, которые дали возможность сыну родиться в Украине. Спасибо любимой жене, которая выдержала эти 9 месяцев сама... Спасибо всем, кто помогал мне и моим ребятам. Благодаря вам (без преувеличений) я могу видеть сына, а сын будет знать меня", - написал он в Facebook.

Олег Берестовый 1 декабря стал папой (facebook.com/berestovy)

Накануне Нового года Олег записал трогательную колыбельную для своего малыша - на украинском и английском языках.

"Спи, котик милый, работают Вооруженные силы. Небо опалится дронами, на Россию летят бавовнами", - спел военный.

Во время исполнения колыбельной малыш Теодор спал на папиной гитаре, которая была застелена мягким покрывалом.

"Благодарю собратьев за возможность спеть новогоднюю колыбельную сыну", - написал он в комментариях.

Раньше мы показывали трогательную встречу украинского военного с дочерью. Во время просмотра видео невозможно сдержать слезы.

Также показывали трогательную встречу мамы и защитника Украины. Женщина впервые обняла сына спустя 74 дня войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украинывійськовийколискова