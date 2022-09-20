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Зворушлива зустріч українського військового з донькою потрапила на відео: неможливо дивитися без сліз

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Івано-Франськ, Вівторок 20 вересня 2022 17:01
Зворушлива зустріч українського військового з донькою потрапила на відео: неможливо дивитися без сліз Зустріч доньки з татом-військовим пострапила на відео (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Учениця Грушківського ліцею, що в Івано-франківської області, зворушливо зустріла тата, який приїхав з війни.

Відео опублікував активіст Петро Пісак у Facebook.

На відео видно, як вчителька привела дівчинку у кімнату, де її зустрів тато з квітами.

Дівчинка, коли побачила чоловіка одразу розплакалася.

Дитина не могла повірити своїм очам та кілька разів вигукнула: "Тато".

"Неможливо дивитися на зустріч українського воїна з донькою без сліз", - йдеться у підписі до відео.

Додамо, що цей ролик уже став дуже популярним у різноманітних Telegram-каналах.

Але це ще не все...

Днями у Великоключівському ліцеї Івано-Франківської області учні зворушливо зустріли вчителя фізкультури, який приїхав із зони бойових дій.

Зокрема, класні керівники провели перший урок на тему "Ми українці: честь і слава незламним!". Однак, приємною несподіванкою став приїзд із зони бойових дій вчителя Паламарчука Романа.

"Особливим сюрпризом для учнів 7 класу було побачити і обійняти класного керівника. Роман Іванович поспілкувався з усіма ліцеїстами, дав цінні настанови. Одинадцятикласники зробили подарунок українським воїнам, а саме зібрали гроші та придбали солодощі та засоби гігієни", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми показували зворушливу зустріч мами та захисника України. Жінка вперше обійняла сина через 74 дні війни.

Також ми писали, що голова Дергачів вперше зустрівся з мамою після деокупації.

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