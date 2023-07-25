Малюк Шерман став зіркою мережі: таких собачок ви точно не бачили!

Цуценя ньюфаундленда на прізвисько Шерман навіть не підозрює, що важить 70 кг і оточуючим здається дуже великим звіром. Він любить посидіти у своїх господарів на колінках і побігати за м'ячиком.

Малюк Шерман уже став справжньою зіркою інтернету через свої розміри. Про це пише Daily Mail.

Ньюфаундленд на прізвисько Шерман належить сім'ї поліцейських Елліоту та Беверлі, які живуть у невеликому британському містечку Саймонсайд у Саут-Шілдсі. Але привезли цуценя з Польщі, де купили його у польського заводчика за 3000 євро 2022 року.

У свої 11 місяців Шерман важить близько 70 кг і має вже досить значні розміри. Але щенята цієї породи ростуть у середньому до 18 місяців, а остаточних розмірів набувають лише до 3 років. Тому Шерман, швидше за все, буде ще більшим і важчим.

Малюк Шерман за 11 місяців важить 70 кг (фото: instagram.com/sherman_the_newfoundland)

Попри свій значний вигляд дикого звіра, Шерман почувається звичайним цуценям.

"Він великий і доброзичливий - можливо, навіть занадто доброзичливий. Йому подобається сидіти на колінах, тому що він думає, що він кімнатний песик. Свої власні розміри він не усвідомлює, а ще він почав ставати дуже впертим. Але все одно він дуже милий і любить всіх і вся", - розповідає про вихованця Елліот.

Він каже, що люди часто питають, як йому живеться в будинку з таким велетнем і Елліот відповідає, що він живе ніби з іншою людиною.

"У ньому 70 кг і власна думка. Це не агресія, але він завжди робитиме те, що хоче і тоді, коли захоче", - зазначає господар.

Апетит у Шермана відповідний і на корм у господарів іде до 140 євро на місяць. А ще він постійно поглядає на тарілки у людей – як удома, так у гостях та навіть у кафе. Коли він був молодшим, то навіть мало не позбавив чужих людей обіду.

Найкращий друг Шермана – кіт Коді (фото: instagram.com/sherman_the_newfoundland)

Шерману доводиться скрізь носити слинявчик, оскільки він побачивши їжу починає пускати слини.

Собаку знає уся округа та любить. Коли він іде вулицею, то люди завжди з ним вітаються: "Доброго ранку, Шермане", "Привіт, Шермане, як твої справи?".

Елліот божеволіє від свого волохатого друга, хоча визнає, що мати такого величезного вихованця - завдання не з легких. Тим більше, що ньюфаундлендам потрібен ретельний догляд.

"Їхні тіла, їхні суглоби та кістки все ще розвиваються, тому вам потрібно дійсно не поспішати з ними. Крім того, через те, що це велика порода з великими грудьми, вам зазвичай доводиться чекати близько півтори години до і після тренування, щоб погодувати їх, тому що вони можуть страждати від здуття живота", - зазначає він.

На його утримання йде до 470 євро на місяць. І це не лише харчування. Ще є страховка та багато іншого. Але Елліот каже, що Шерман коштує кожної копійки, оскільки він його найкращий друг.

Часом господар порівнює його з гремліном, тому що всі вигадані істоти приходять "зі своїми правилами" - точно, як цей собака.

У Шермана є і свій друг - сусідський рудий кіт на прізвисько Коді. Пес одержимий своїм приятелем, може годинами сидіти та дивитися, як кіт ходить парканом.

Нещодавно господарям довелося купувати новий пилосос, бо старий згорів - через шерсть Шермана.

Малюк Шерман не почувається великим собакою (фото: instagram.com/sherman_the_newfoundland)