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Малышева сделала неожиданное заявление о болезни Заворотнюк

STYLERПерсоны    23.11.2019 - 12:45
Малышева сделала неожиданное заявление о болезни Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк (Фото: u-f.ru)

Эксперт рассказал о первых признаках заболевания раком

Росийская телеведущая Елена Малышева сообщила о первых признаках рака головного мозга, который был диагностирован у Анастасии Заворотнюк. Эксперт поделилась внешними симптомами, передают росСМИ.

Малышева предупредила, что обеспокоиться следует, если наблюдаются видимые изменения в носогубных складках при сдавливании мозга, речевые изменения, отказ человеческого организма от выполнения присущих ему функций.

Малышева сделала неожиданное заявление о болезни ЗаворотнюкАнастасия Заовротнюк (Фото: instagram.com)

"Единственное, что врачи могут предложить - это ежегодные обследования. Но во время сдавливания головного мозга у пациента могут произойти визуальные изменения, в носогубных складках, например. Также о раке могут свидетельствовать изменение речи и отказ организма от выполнения любых функций", - прокомментировала она.

В таких ситуациях телеведущая советует обратиться к неврологу, чтобы тот определил, это инсульт или все же онкологическое заболевание.

Ранее вскрылась неожиданная правда о болезни Заворотнюк. Есть предположение, что исполнительница заболела по вине мужа.

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