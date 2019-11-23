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Малишева зробила несподівану заяву про хворобу Заворотнюк

STYLERПерсони    23.11.2019 - 12:45
Малишева зробила несподівану заяву про хворобу Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк (Фото: u-f.ru)

Експерт розповів про перші ознаки захворювання раком

Російська телеведуча Олена Малишева повідомила про перші ознаки раку головного мозку, який був діагностований у Анастасії Заворотнюк. Експерт поділилася зовнішніми симптомами, передають росЗМІ.

Малишева попередила, що слід занепокоїтися, якщо спостерігаються видимі зміни в носогубних складках при здавлюванні мозку, мовні зміни, відмова людського організму від виконання властивих йому функцій.

Малишева зробила несподівану заяву про хворобу ЗаворотнюкАнастасія Заовротнюк (Фото: instagram.com)

"Єдине, що лікарі можуть запропонувати - це щорічні обстеження. Але під час здавлювання головного мозку у пацієнта можуть статися візуальні зміни, в носогубних складках, наприклад. Також про рак можуть свідчити зміна мовлення і відмова організму від виконання будь-яких функцій", - прокоментувала вона.

У таких ситуаціях телеведуча радить звернутися до невролога, щоб той визначив, це інсульт або все ж онкологічне захворювання.

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