Малишева зробила несподівану заяву про хворобу Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк (Фото: u-f.ru)

Експерт розповів про перші ознаки захворювання раком

Російська телеведуча Олена Малишева повідомила про перші ознаки раку головного мозку, який був діагностований у Анастасії Заворотнюк. Експерт поділилася зовнішніми симптомами, передають росЗМІ.

Малишева попередила, що слід занепокоїтися, якщо спостерігаються видимі зміни в носогубних складках при здавлюванні мозку, мовні зміни, відмова людського організму від виконання властивих йому функцій.

Анастасія Заовротнюк (Фото: instagram.com)

"Єдине, що лікарі можуть запропонувати - це щорічні обстеження. Але під час здавлювання головного мозку у пацієнта можуть статися візуальні зміни, в носогубних складках, наприклад. Також про рак можуть свідчити зміна мовлення і відмова організму від виконання будь-яких функцій", - прокоментувала вона.

У таких ситуаціях телеведуча радить звернутися до невролога, щоб той визначив, це інсульт або все ж онкологічне захворювання.

Раніше розкрилася несподівана правда про хворобу Заворотнюк. Є припущення, що виконавиця захворіла з вини чоловіка.