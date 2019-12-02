На вечере Кати Осадчей родила зрительница: у малыша были другие планы

Молодая зрительница Татьяна, которая была на 8-м месяце беременности приехала на съемки праздничного концерта "Вечер премьер с Екатериной Осадчей", и внезапно почувствовала схватки и приближение родов. Татьяна приехала на концерт из Глухова, а билет ей подарила подруга. Она хотела немного развлечься перед уходом в декрет, но у ее будущего малыша были совсем другие планы.

Екатерина Осадчая с новорожденной

Татьяна успела досмотреть почти всю программу и в финале шоу от создателей "Светской жизни", как раз во время выступления Верки Сердючки с премьерой песни Make It Rain Champagne, она почувствовала, что малыш решил появиться на свет раньше срока. У Татьяны родилась девочка, которую она решила назвать в честь любимой телеведущей – Екатериной.

"Девочка поспешила родиться раньше, решив, что ей уже нужно танцевать и петь. Спасибо, Екатерина, за то, что у нас теперь есть своя", - сказала молодая мама.

Екатерина Осадчая посетила роженицу во время выписки и рассказала, что Татьяну потом искали всей командой по Киеву.

"Вот так бывает. Наши администраторы вызвали врачей, провожали маму в карету скорой помощи, а потом искали маму с младенцем по всем родильным домам", - рассказала телеведущая.

Екатерина Осадчая разыскала зрительницу и поздравила с рождением дочери

Она поздравила Татьяну с рождением дочери и даже подержала малышку на руках, отметив, что девочка будет очень целеустремленной, так как все Екатерины упорные.

На шоу Екатерины Осадчей женщина родила дочку

Шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" с участием самых популярных украинских звезд можно будет увидеть на телеканале "1+1" 25 декабря.