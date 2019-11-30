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"Каждый образ – шедевр": Катя Осадчая покорила сменой роскошных нарядов

Lite » Мода 30.11.2019 - 17:32
"Каждый образ – шедевр": Катя Осадчая покорила сменой роскошных нарядов
Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая продемонстрировала три вечерних выхода

Катя Осадчая – частая и желанная гостья всевозможных светских мероприятий и ивентов с участием украинских селебритиз и не только. Она освещает самые громкие вечеринки и приемы как в Украине, так и за ее пределами и всегда выпытывает у звезд их сокровенные тайны и секреты для программы "Светская жизнь". Отдельным пунктом выступают образы ведущей – каждый раз она блистает в нарядах, которые потом еще долго обсуждает вся сеть. Так, для свежего выпуска передачи теледиве пришлось сменить сразу три лука, и в каждом она выглядела сногсшибательно. Фото светских выходов Кати появились на странице в Instagram передачи "Светская жизнь".

Ведущая позирует в белоснежном вечернем платье в пол с ассиметрично скроенным лифом от украинского бренда OLYA MAK. Одно плечо украшает длинна бахрома, а другое остается открытым. Чашечки лифа позволяют создать привлекательную зону декольте. На голове у Кати - оригинальная шляпка с листком.

&quot;Каждый образ – шедевр&quot;: Катя Осадчая покорила сменой роскошных нарядов

Катя Осадчая (Фото: instagram.com/svitsketv)

На втором снимке теледива предстала в платье глубокого синего цвета на запах, полностью расшитом пайетками. Скромный небольшой разрез на ноге придавал довольно строгому и лаконичному наряду от бренда Emilia Dell’Oro немного пикантности. Катя дополнила образ серебристыми лодочками и аккуратной шляпкой.

&quot;Каждый образ – шедевр&quot;: Катя Осадчая покорила сменой роскошных нарядов

Катя Осадчая (Фото: instagram.com/svitsketv)

Тритий лук получился ярким и эффектным. Катя отдала предпочтение объемному платью бирюзового цвета со множеством оборок на подоле и открыли плечами, а также английской проймой от MALVA FLOREA. В качестве аксессуара ведущая выбрала шляпу-цветок от любимого дизайнера головных уборов Марты Холод.

&quot;Каждый образ – шедевр&quot;: Катя Осадчая покорила сменой роскошных нарядов

Катя Осадчая (Фото: instagram.com/svitsketv)

Поклонники стали выбирать лучший, по их мнению, образ Кати, правда, некоторые не смогли определится.

  • Фото 1. Лебідка справжня. Образ суперський
  • Однозначно 1
  • Ближе, скорее, второй
  • Номер 2 найкраще
  • Ви не повірите,але для мене кожний образ Ваш —це шедевр.Тому проголосувати дуже важко
  • Думаю,що номер 1.Справжня КОРОЛЕВА
  • Все прекрасны
  • Платье с 1 образа, а полностью образ на 2 фото

Скриншот комментариев

Напомним, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили пижамную вечеринку возле елки.

Экзотический цветок: Катя Осадчая блистала на балу в ярком платье и стильной шляпке Платье-мечта: Катя Осадчая сверкнула длинными ножками и пышной грудью в роскошном наряде
Новости Украины Катя Осадчая
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