Малятко майже 5 діб провела в лісі і дивом вижила: деталі зникнення та порятунку 2-річної Віолетти

Як пропала Віолетта

Дівчинка грала у дворі свого будинку 23 травня. Компанію їй склав братик-близнюк. Додому повернувся лише хлопчик, а Віолетта пішла з двору у невідомому напрямку.

Батьки відразу звернулися до поліції й дівчинку негайно почали шукати. Було залучено водолазів, кінологів, волонтерів, співробітників поліції, рятувальників, сусідів та рідних.

Але Віолетта наче випарувалася. Пошуки ускладнював і ландшафт – у радіусі 6 км від її будинку знаходиться болото, ліс, водоймища, густий чагарник та занедбані будинки. Виявити 2-річну малечу було дуже складно.

Понад 400 людей протягом 4 діб прочісували всю округу. На третю добу почали побоюватися, що дівчинка вже лежить непритомна і знайти її буде ще складніше - вона могла прилягти в ямі, в траву чи під кущем, а це ще більше ускладнює пошуки.

Все, що вдалося знайти – сліди Віолетти у лісі. Радіус пошуків розширився, хоча волонтери впевнені - там такі чагарники, що маленька дитина самостійно не змогла б пройти.

Мама малечі була впевнена, що доньку вкрали. Село Скрипаї знаходиться на відстані, машин там мало і саме в день зникнення Віолетти там бачили машину. Мама виховує зараз 4 дітей самостійно, чоловік захищає Україну на війні. Щойно він дізнався про зникнення доньки, повернувся додому та приєднався до пошуків.

Пошуки Віолетти тривали майже 5 діб (фото: facebook.com/police.kharkov)

Просто сиділа під кущиком

На п'яту добу, коли вже багато хто втратив надію знайти дівчинку живу і ліс перевірили тричі, Віолетту знайшли.

"Вона сиділа під деревцем, можливо, якби вона не застогнала в цей момент, ми б і не помітили такий маленький клубочок, що сидів у кущах. Це велике диво, що дикі тварини її не зачепили. Коли ми прочісували цей ліс, нас просто заїдали комахи. І ми думали, як вона виживе за таких комах", - розповів начальник управління карного розшуку ГУ нацполіції Харківської області Роман Іващенко.

Волонтери та пошуковики, а їх на той момент було вже понад тисячу людей, повернулися на те місце, де бачили сліди маленьких ніжок у лісі.

"Таких емоцій, напевно, у житті ніхто ще з нас не отримував. Це було… як ми побачили її та побачили живу. Мурашки по шкірі - це найменше, що я можу сказати. Мурашки та сльози. Як тільки ми взяли її на руки, піднесли воду і вона: "водю, водю". Ось сказала "водю" і ми, ну, просто", - на емоціях розповів поліцейський.

Віолетта вижила просто дивом (фото: facebook.com/police.kharkov)

Дівчинка була вся в подряпинах та бруді і її одразу ж доправили до лікарні. Туди ж примчали батьки. Медики зазначають, що її лихоманило, але показники були не дуже високі.

"Реагувала плачем на огляд. Ішла до мами тільки. На запитання мами відповідала", - додають лікарі.

Вони констатували, що у Віолетти було сильне зневоднення та стан психологічного стресу. У перші дні вона не могла напитися води. А коли вгамувала нарешті спрагу, почала їсти.

За кілька днів вона вже набрала 600 г ваги і її стан почав покращуватись. Аналізи стали кращими, вона більш товариська і не боїться медперсоналу. Поки що деяке занепокоєння у лікарів викликає її психологічний стан.

Дитина вижила дивом

І лікарі, і правоохоронці вважають, що Віолетта вижила просто дивом. Як вона провела більше ніж 4 доби у лісі та залишилося цілою та неушкодженою – просто загадка. Тим більше, що знайти собі їжу чи воду дівчинка самостійно не могла.

"Ця історія, мабуть, увійде в історію, тому що на моїй практиці та на практиці моїх колег, з якими ми спілкувалися, ще жодного разу 5 діб не шукали ми дитину і не знаходили її живою", - каже поліцейський.

Віолетта з мамою залишаться у лікарні, поки організм дитини повністю не відновиться. На це піде ще кілька днів. Потім із дівчинкою почнуть працювати психологи.