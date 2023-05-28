ua ru
Нд, 28 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сезон відчинених вікон. Поліцейські нагадали, як уберегти дитину від небезпеки

Новость на русском →
Київ, Неділя 28 травня 2023 03:15
Сезон відчинених вікон. Поліцейські нагадали, як уберегти дитину від небезпеки Фото: поліцейські дали поради, як захистити дитину від падіння з вікна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Наближається літня пора, а з нею і сезон відчинених вікон. У зв'язку з чим правоохоронці нагадали батькам про важливі правила, які допоможуть вберегти дитину від небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

"Подбайте про безпеку дитини. Нагадуємо: москітна сітка не захищає! Унеможливте доступ до вікна та ніколи не залишайте малечу без нагляду", - закликали в повідомленні.

Що треба знати батькам

Правоохоронці закликають дорослих дотримуватися простих правил та рекомендацій, аби захистити дітей, а саме:

  • не залишайте малечу без нагляду,
  • пам'ятайте: москітна сітка не захищає,
  • встановіть блокіратори та/або решітки,
  • унеможливте доступ дитини до вікна,
  • не грайтеся разом з малюком біля вікна та не заохочуйте його інтерес.

Сезон відчинених вікон. Поліцейські нагадали, як уберегти дитину від небезпеки

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві з вікна багатоповерхового будинку випав півторарічний хлопчик. Дитина від отриманих травм померла на місці.

Також ми писали про те, як в Дніпрі п'ятирічна дівчинка випала з вікна шостого поверху і залишилася жива.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
діти полиция правила безопасности
NEWS
Смертельна ДТП в Києві: суддю Тандира дозволили арештувати
Смертельна ДТП в Києві: суддю Тандира дозволили арештувати
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром