Сезон відчинених вікон. Поліцейські нагадали, як уберегти дитину від небезпеки
Наближається літня пора, а з нею і сезон відчинених вікон. У зв'язку з чим правоохоронці нагадали батькам про важливі правила, які допоможуть вберегти дитину від небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.
"Подбайте про безпеку дитини. Нагадуємо: москітна сітка не захищає! Унеможливте доступ до вікна та ніколи не залишайте малечу без нагляду", - закликали в повідомленні.
Що треба знати батькам
Правоохоронці закликають дорослих дотримуватися простих правил та рекомендацій, аби захистити дітей, а саме:
- не залишайте малечу без нагляду,
- пам'ятайте: москітна сітка не захищає,
- встановіть блокіратори та/або решітки,
- унеможливте доступ дитини до вікна,
- не грайтеся разом з малюком біля вікна та не заохочуйте його інтерес.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві з вікна багатоповерхового будинку випав півторарічний хлопчик. Дитина від отриманих травм померла на місці.
Також ми писали про те, як в Дніпрі п'ятирічна дівчинка випала з вікна шостого поверху і залишилася жива.
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