Маловідомі факти з життя Залужного, які вас вразять

У школі Головнокомандувач ЗСУ мав прізвисько

У середній школі Валерій був досить маленького зросту та мав рожеві щічки. І саме через свій милий вигляд, який не відповідав його віку, однокласники дали йому прізвисько "Валєрчік". Та потім Залужний витягнувся і всі милі жарти відійшли на другий план.

Залужний має цікавий музичний смак

Як виявилось, Валерій дуже любить диско 80-х. Але коли він перебуває у рішучому настрої - слухає пісні гурту Рамштайн.

Головнокомандувач пише дисертацію

Залужний пише дисертацію у Національному університеті "Одеська юридична академія". Цей факт є дуже цікавим, оскільки, він має високу завантаженість.

Щоправда, поки що точна тема його дисертації невідома. Але вона стосується кількох важливих тем державної таємниці у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку.

Цікаві та маловідомі факти про Валерія Залужного (фото: facebook.com/general.staff)

На честь Залужного названо вулиці

Не можна пропустити той факт, що у Хмельницькій та Дніпропетровській області існують вулиці, названі на честь генерала.

Генерал має подарунок з автографом Мессі

Валерій отримав у подарунок футболку з автографом Ліонеля Мессі. У 2023 році Футболіст підписав для головнокомандувача Збройних сил України футболку американського "Інтера Маямі", яку йому передав підприємець Юрій Сапронов.

Залужний полюбляє скролити Instagram

Залужному необхідно розвантажувати мозок і на допомогу йому приходить Instagram. Особливо генерал полюбляє дивитися контент з котиками.

Цікаві та маловідомі факти про Валерія Залужного (фото: facebook.com/general.staff)

Має особливу відзнаку від королеви Британії

Валерій Залужний нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії.

Генерал брав активну участь у військових діях

Валерій єдиний головнокомандувач, який був на фронті, а також він єдиний генерал, який може напряму спілкуватися з військовими та дізнаватися про ситуацію на фронті з перших вуст.

Мріяв про іншу професію

Залужний у дитинстві та юності дуже хотів присвятити своє життя гумору і бути коміком, проте його пристрасть до військової справи була сильнішою і, як ми бачимо, генерал не помилився з вибором професії та доклав до свого кар’єрного росту багато сил.

Цікаві та маловідомі факти про Валерія Залужного (фото: Getty images)