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Маловідомі факти з життя Залужного, які вас вразять

Валерій Залужний (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Валерій Залужний став тією постаттю, яку поважає кожен українець та цікавиться життям Головнокомандувача ЗСУ. Але його біографія настільки багата на цікаві факти, що іноді вони справді дивують.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найцікавіші та маловідомі факти з життя Валерія Залужного та залюбки ділиться ними з вами.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Time, Українська служба BBC, Facebook, сайт інформаційної системи Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти.

У школі Головнокомандувач ЗСУ мав прізвисько 

У середній школі Валерій був досить маленького зросту та мав рожеві щічки. І саме через свій милий вигляд, який не відповідав його віку, однокласники дали йому прізвисько "Валєрчік". Та потім Залужний витягнувся і всі милі жарти відійшли на другий план. 

Залужний має цікавий музичний смак 

Як виявилось, Валерій дуже любить  диско 80-х. Але коли він перебуває у рішучому настрої - слухає пісні гурту Рамштайн.

Головнокомандувач пише дисертацію 

Залужний пише дисертацію у Національному університеті "Одеська юридична академія". Цей факт є дуже цікавим, оскільки, він має високу завантаженість.

Щоправда, поки що точна тема його дисертації невідома. Але вона стосується кількох важливих тем державної таємниці у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку.

Цікаві та маловідомі факти про Валерія Залужного (фото: facebook.com/general.staff)

На честь Залужного названо вулиці

Не можна пропустити той факт, що у Хмельницькій та Дніпропетровській області існують вулиці, названі на честь генерала.

Генерал має подарунок з автографом Мессі 

Валерій отримав у подарунок футболку з автографом Ліонеля Мессі. У 2023 році Футболіст підписав для головнокомандувача Збройних сил України футболку американського "Інтера Маямі", яку йому передав підприємець Юрій Сапронов. 

Залужний полюбляє скролити Instagram 

Залужному необхідно розвантажувати мозок і на допомогу йому приходить Instagram. Особливо генерал полюбляє дивитися контент з котиками. 

Цікаві та маловідомі факти про Валерія Залужного (фото: facebook.com/general.staff)

Має особливу відзнаку від королеви Британії

Валерій Залужний нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії.

Генерал брав активну участь у військових діях

Валерій єдиний головнокомандувач, який був на фронті, а також він єдиний генерал, який може напряму спілкуватися з військовими та дізнаватися про ситуацію на фронті з перших вуст. 

Мріяв про іншу професію 

Залужний у дитинстві та юності дуже хотів присвятити своє життя гумору і бути коміком, проте його пристрасть до військової справи була сильнішою і, як ми бачимо, генерал не помилився з вибором професії та доклав до свого кар’єрного росту багато сил.

Цікаві та маловідомі факти про Валерія Залужного (фото: Getty images)

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Валерій Залужний