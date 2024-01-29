Малоизвестные факты из жизни Залужного, которые вас поразят

Валерий Залужный стал той личностью, которую уважает каждый украинец и интересуется жизнью Главнокомандующего ВСУ. Но его биография настолько богата интересными фактами, что иногда они действительно удивляют.
РБК-Украина (проект Styler) собрало самые интересные и малоизвестные факты из жизни Валерия Залужного и с удовольствием делится ими с вами.
В ходе подготовки материала были использованы источники: Time, Украинская служба BBC, Facebook, сайт информационной системы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.
В средней школе Валерий был довольно маленького роста и у него были розовые щечки. И именно из-за своего милого вида, не соответствующего его возрасту, одноклассники дали ему прозвище "Валерчик". Но потом Залужный вытянулся и все милые шутки отошли на второй план.
Как оказалось, Валерий очень любит диско 80-х. Но когда он находится в решительном настроении - слушает песни группы Рамштайн.
Залужный пишет диссертацию в Национальном университете "Одесская юридическая академия". Этот факт очень интересен, поскольку, он имеет сильную загруженность.
Правда, пока точная тема его диссертации неизвестна. Но это касается нескольких важных тем государственной тайны в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка.
Интересные и малоизвестные факты о Валерии Залужном (фото: facebook.com/general.staff)
Нельзя упустить тот факт, что в Хмельницкой и Днепропетровской области существуют улицы, названные в честь генерала.
Валерий получил в подарок футболку с автографом Лионеля Месси. В 2023 году Футболист подписал для главнокомандующего Вооруженными силами футболку американского "Интера Маями", которую ему передал предприниматель Юрий Сапронов.
Залужному необходимо разгружать мозг и на помощь ему приходит Instagram. Особенно генерал любит смотреть контент с котиками.
Интересные и малоизвестные факты о Валерии Залужном (фото: facebook.com/general.staff)
Валерий Залужный награжден переходным мечом королевы Великобритании.
Валерий единственный главнокомандующий, который был на фронте, а также он единственный генерал, который может напрямую общаться с военными и узнавать ситуацию на фронте из первых уст.
Залужный в детстве и юности очень хотел посвятить свою жизнь юмору и быть комиком, однако его пристрастие к военному делу было сильнее и, как мы видим, генерал не ошибся с выбором профессии и приложил к своему карьерному росту много сил.
Интересные и малоизвестные факты о Валерии Залужном (фото: Getty images)
Ранее мы рассказывали о том, по какой причине Залужный обратился к воинам и гражданским украинцам.
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