Малоизвестные факты про победителя "Голосу країни 13" Михаиле Панчишине

Образование и первые шаги в творчестве

Cейчас Михаилу 25 лет, но за его плечами уже множество достижений. Во-первых, он воин ВСУ. Он музыкант и победитель двух талант-шоу в Украине. А также имеет образование и небольшой опыт работы в гостинично-туристическо-ресторанной сфере.

Парень родом из города Рудки на Львовщине. Несмотря на его образование Михаил серьезно увлекся музыкой, хотя и не занимался ею профессионально. Однако отбросив все страхи в 2017 году, он стал не только участником, но и победителем в шоу "Х-фактор". Панчишин оказался в команде Дмитрия Шурова.

А уже после триумфальной победы в шоу Панчишин записал дебютную песню "Вода ледяная" и клип на нее. С этого и началась сольная карьера юного певца под сценическим именем Ptashkin.

Война и жизнь после фронта

Когда в нашу страну пришла полномасштабная война, парень, не думая, пошел воевать. Он участвовал в боях под Ирпенем и под Бахмутом, то есть в самых горячих точках.

Именно в Донецкой области он получил ранение и несколько месяцев провел в больнице. Ptashkin освободили от участия в боях из-за травмы. Но он не оставил своих собратьев, а стал поддерживать их другим способом. Михаил начал выступать для военных в госпиталях и волонтери.

Параллельно со своей деятельностью Панчишин работал над альбомом и уже в марте 2023 года он выпустил сборник "Бойові бобри", который назвал в честь своего подразделения.

Следует сказать, что в этот альбом вошла песня "Невідомий герой", с которой парень выступил на "Голосі країни" и не оставил равнодушным никого.

Михаил на шоу "Голос країни" (фото: пресс-служба "1+1 Украина")

Участие и триумфальная победа на "Голосі країни"

Михаил пришел на проект с большой целью - он хочет рассказать всему миру, что каждый день переживают военные и донести это до больших масс.

На слепых прослушиваниях певец развернул все кресла и выбрал Артема Пивоварова в качестве звездного тренера. И, как мы знаем, не прогадал, ведь именно с Артемом у них появился невероятный синхрон во всем. Их энергетика настолько похожа, что когда певцы сходятся вместе - происходит нечто невероятное.

Суперфинал проходил в три этапа. На первом финалисты спели новые песни, которые они еще не исполняли в проекте. Михаил выступил с песней "Show must go on" группы Queen. Во втором этапе он спел вместе со звездным тренером Артемом Пивоваровым его песню "Манифест".

А вот в третьем этапе Михаил исполнил собственную песню со слепых прослушиваний "Невідомий герой". Собственно, эта песня и привела парня к победе".

Ptashkin стал победителем и покорил миллионы сердец. Он вызывает гордость и искреннее восхищение. Но шоу уже закончилось, и каждый получил невероятный опыт.

А дальше Михаила ждет сотрудничество с Артемом Пивоваровым, по крайней мере, в ближайшие три недели точно, ведь они готовят общий трек и клип на слова Лины Костенко.

Михаил Панчишин (фото: instagram.com/ptashkin.music)