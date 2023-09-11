"Голос країни" підкорив боєць ЗСУ з піснею про невідомого героя: всі судді плакали (відео)

Михайло Панчишин, ветеран війни, відомий під псевдонімом Ptashkin, успішно пройшов сліпі прослуховування у проекті "Голос країни", який проходив у Польщі. Його пісня про невідомого героя, який служив у ЗСУ, вразила всіх суддів.

Про те, як виступив військовий - читайте у матеріалі нижче.

Що відомо про Михайла Панчишина

Михайло Панчишин, 25-річний учасник виконав свою авторську пісню "Невідомий герой", написану у співпраці з його побратимами. Чотири крісла розгорнулися, і Михайло приєднався до команди співака Артема Пивоварова.

За словами учасника, до повномасштабного російського вторгнення він займався співом. Він також був солістом гурту Ptashkin (колектив припинив своє існування влітку 2018 року) та переможцем талант-шоу "X-Фактор" у 2017 році.

Однак після агресії з боку Росії львів'янин вирішив заступити на захист України. Він брав активну участь у звільненні Київської області та брав участь в обороні Бахмута. Зараз його було визнано непридатним до військової служби через проблеми зі здоров'ям.

Глядачі та судді, включаючи співака Артема Пивоварова, співачку Надю Дорофєєву, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлію Саніну та продюсера Івана Клименка, захопилися виступом учасника, вставши та аплодуючи стоячи. Деякі з них навіть розплакалися, зокрема Надя Дорофєєва, яка розплакалася під час розмови з артистом.

"Я тут, щоб нести своїм голосом славу ЗСУ", - сказав Михайло.