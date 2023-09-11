ua en ru
Пн, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Голос країни" підкорив боєць ЗСУ з піснею про невідомого героя: всі судді плакали (відео)

Понеділок 11 вересня 2023 09:43
UA EN RU
"Голос країни" підкорив боєць ЗСУ з піснею про невідомого героя: всі судді плакали (відео) Фото: Олександр Панчишин підкорив "Голос країни" (Скріншот)
Автор: Людмила Жукова

Михайло Панчишин, ветеран війни, відомий під псевдонімом Ptashkin, успішно пройшов сліпі прослуховування у проекті "Голос країни", який проходив у Польщі. Його пісня про невідомого героя, який служив у ЗСУ, вразила всіх суддів.

Про те, як виступив військовий - читайте у матеріалі нижче.

Що відомо про Михайла Панчишина

Михайло Панчишин, 25-річний учасник виконав свою авторську пісню "Невідомий герой", написану у співпраці з його побратимами. Чотири крісла розгорнулися, і Михайло приєднався до команди співака Артема Пивоварова.

За словами учасника, до повномасштабного російського вторгнення він займався співом. Він також був солістом гурту Ptashkin (колектив припинив своє існування влітку 2018 року) та переможцем талант-шоу "X-Фактор" у 2017 році.

Однак після агресії з боку Росії львів'янин вирішив заступити на захист України. Він брав активну участь у звільненні Київської області та брав участь в обороні Бахмута. Зараз його було визнано непридатним до військової служби через проблеми зі здоров'ям.

Глядачі та судді, включаючи співака Артема Пивоварова, співачку Надю Дорофєєву, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлію Саніну та продюсера Івана Клименка, захопилися виступом учасника, вставши та аплодуючи стоячи. Деякі з них навіть розплакалися, зокрема Надя Дорофєєва, яка розплакалася під час розмови з артистом.

"Я тут, щоб нести своїм голосом славу ЗСУ", - сказав Михайло.

Раніше найспівочіший боєць ЗСУ на "Голосі країни" підкорив виконанням пісні "Київ мій".

Читайте РБК-Україна в Google News
Голос країни Шоу-бізнес