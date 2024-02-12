Дружина залізного генерала. Маловідомі факти про Олену Залужну, які вас вразять

Що відомо про Олену Залужну

Олена народилася в 1976 році 24 липня, зараз їй 48 років.

У зв'язку з посадою чоловіка інформації про неї у відкритих джерелах обмаль.

Відомо, що Олена за фахом фінансист, вона працює в Укргазбанку. Подружжя разом вже понад 20 років. У пари дві доньки від попередніх шлюбів подружжя, Христина та Аріна, а спільних дітей немає.

Валерій Залужний з дружиною (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Молодша донька Христина наразі закінчила Одеський медичний університет, бо мріяла стати лікарем.

Старша, як відомо, продовжує справу батька. Вона військова.

До повномаштабної війни Олена з чоловіком часто ходили у піші туристичні походи Україною.

Родина Залужних (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Валерій і його дружина Олена, навіть після багатьох років спільного життя, демонструють надзвичайно теплі та люблячі почуття один до одного. Це видно навіть на їхніх спільних світлинах.

Вони завжди обнімаються, міцно тримаються один одного, віддавши цим вираз своїй глибокій прив'язаності.

Залужний з дружиною завжди обіймаються на фото (facebook.com/vzaluzhnyi)

Олена підтримує чоловіка натомість на публічних заходах і не тільки. Нещодавно Залужному надали звання Героя України. На події Олена зачарувала своїм образом.

Для церемонії дружина Залужного обрала чорні штани і блузку з білою окантовкою, доповнивши образ білим піджаком класичного крою.

Олена Залужна з чоловіком (фото: president.gov.ua)