Дружина залізного генерала. Маловідомі факти про Олену Залужну, які вас вразять

Дружина "залізного генерала" Валерія Залужного - це Олена Залужна. Вона пліч-о-пліч йде по життю з Героєм України та підтримує у всьому свого чоловіка.
У матеріалі РБК-Україна (проект Styler) читайте маловідомі факти про дружину Валерія Залужного.
В матеріалі були використані дані з Wikipedia, Facebook.
Олена народилася в 1976 році 24 липня, зараз їй 48 років.
У зв'язку з посадою чоловіка інформації про неї у відкритих джерелах обмаль.
Відомо, що Олена за фахом фінансист, вона працює в Укргазбанку. Подружжя разом вже понад 20 років. У пари дві доньки від попередніх шлюбів подружжя, Христина та Аріна, а спільних дітей немає.
Молодша донька Христина наразі закінчила Одеський медичний університет, бо мріяла стати лікарем.
Старша, як відомо, продовжує справу батька. Вона військова.
До повномаштабної війни Олена з чоловіком часто ходили у піші туристичні походи Україною.
Валерій і його дружина Олена, навіть після багатьох років спільного життя, демонструють надзвичайно теплі та люблячі почуття один до одного. Це видно навіть на їхніх спільних світлинах.
Вони завжди обнімаються, міцно тримаються один одного, віддавши цим вираз своїй глибокій прив'язаності.
Олена підтримує чоловіка натомість на публічних заходах і не тільки. Нещодавно Залужному надали звання Героя України. На події Олена зачарувала своїм образом.
Для церемонії дружина Залужного обрала чорні штани і блузку з білою окантовкою, доповнивши образ білим піджаком класичного крою.
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Нагадаємо, що Залужний зробив заяву після звільнення та отримання звання Героя.