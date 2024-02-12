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Жена железного генерала. Малоизвестные факты о Елене Залужной, которые вас поразят

Фото: Малоизвестные факты об Елене Залужной (facebook.com/vzaluzhnyi)
Автор: Людмила Жукова

Жена "железного генерала" Валерия Залужного - это Елена Залужная. Она бок о бок идет по жизни с Героем Украины и поддерживает во всем своего мужа.

В материале РБК-Украина (проект Styler) читайте малоизвестные факты о жене Валерии Залужном.

В материале были использованы данные из Wikipedia, Facebook.

Что известно об Елене Залужной

Елена родилась в 1976 году 24 июля, сейчас ей 48 лет.

В связи с должностью супруга информации о ней в открытых источниках мало.

Известно, что Елена по специальности финансист работает в Укргазбанке. Супруги вместе уже более 20 лет. У пары две дочери от предыдущих браков супругов, Кристина и Арина, а общих детей нет.

Валерий Залужный с супругой (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Младшая дочь Кристина окончила Одесский медицинский университет, потому что мечтала стать врачом.

Старшая, как известно, продолжает дело отца. Она военная.

До полномасштабной войны Елена мужем часто ходили в пешие туристические походы по Украине.

Семья Залужных (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Валерий и его жена Елена, даже после многих лет совместной жизни, демонстрируют очень теплые и любящие чувства друг к другу. Это видно даже на их общих фотографиях.

Они всегда обнимаются, крепко держатся друг друга, демонстрируя свою глубокую привязанность.

Залужный с женой всегда обнимаются на фото (facebook.com/vzaluzhnyi)

Елена поддерживает мужа на публичных мероприятиях и не только. Недавно Залужному присвоили звание Героя Украины. На события Елена очаровала своим образом.

Для церемонии жена Залужного выбрала черные брюки и блузку с белой окантовкой, дополнив образ белым пиджаком классического кроя.

Елена Залужная с мужем (фото: president.gov.ua)

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Валерий Залужный