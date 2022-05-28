Малосольные огурцы в пакете за 6 часов: самый быстрый способ засолки

Лето все ближе, а огурцы все дешевле. Пока близится время "большой консервации", можно и нужно пробовать быстрые рецепты соленых и маринованных овощей. Предлагаем вам попробовать засолить огурцы в пакете - они будут готовы к употреблению уже через шесть часов.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Обрежьте попки огурцов с двух сторон. Переложите огурцы в пакет, можно использовать любой - главное, достаточно плотный, чтобы не порвался. Идеально подойдет зип-пакет.
Добавьте укроп, соль, сахар, все специи. Завяжите пакет, все хорошо перемешайте.
Оставьте солиться при комнатной температуре на 4-6 часов. Если есть возможность, можно периодически перемешивать, чтобы ускорить процесс засолки огурцов.
Спустя шесть часов огурчиками можно будет с удовольствием похрустеть.
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