Малосольные огурцы в пакете за 6 часов: самый быстрый способ засолки

Ингредиенты:

Огурцы - 1 кг

Пучок укропа

Душистый перец - 3 шт.

Черный перец горошком - 8 шт.

Гвоздика - 1 шт.

Соль - 1 ст. л.

Сахар - 1 ч. л.

Чеснок - 1-2 зубчика

Перец острый - по желанию

Пошаговое приготовление огурцов

Обрежьте попки огурцов с двух сторон. Переложите огурцы в пакет, можно использовать любой - главное, достаточно плотный, чтобы не порвался. Идеально подойдет зип-пакет.

Добавьте укроп, соль, сахар, все специи. Завяжите пакет, все хорошо перемешайте.

Оставьте солиться при комнатной температуре на 4-6 часов. Если есть возможность, можно периодически перемешивать, чтобы ускорить процесс засолки огурцов.

Спустя шесть часов огурчиками можно будет с удовольствием похрустеть.