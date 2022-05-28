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Малосольні огірки в пакеті за 6 годин: найшвидший спосіб засолювання

Скріншот відео: малосольні огірки в пакеті за швидким рецептом
Автор: Світлана Мащенко

Літо все ближче, а огірки все дешевше. Поки наближається час "великої консервації", можна і потрібно пробувати швидкі рецепти солоних і маринованих овочів. Пропонуємо вам спробувати засолити огірки в пакеті - вони будуть готові до вживання вже через шість годин.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Огірки - 1 кг
  • Пучок кропу
  • Запашний перець - 3 шт.
  • Чорний перець горошком - 8 шт.
  • Гвоздика - 1 шт.
  • Сіль - 1 ст. л.
  • Цукор - 1 ч. л.
  • Часник - 1-2 зубчики
  • Перець гострий - за бажанням

Покрокове приготування огірків

Обріжте попки огірків з двох сторін. Перекладіть огірки в пакет, можна використовувати будь-який - головне, досить щільний, щоб не порвався. Ідеально підійде зіп-пакет.

Додайте кріп, сіль, цукор, всі спеції. Зав'яжіть пакет, все добре перемішайте.

Залиште солитися при кімнатній температурі на 4-6 годин. Якщо є можливість, можна періодично перемішувати, щоб прискорити процес засолювання огірків.

Через шість годин огірочками можна буде із задоволенням похрумтіти.

Раніше блогерка розповіла, як швидко замаринувати огірки.

Також ми писали, які овочі не можна купувати в магазині - миті або немиті.

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