Малосольні огірки в пакеті за 6 годин: найшвидший спосіб засолювання

Літо все ближче, а огірки все дешевше. Поки наближається час "великої консервації", можна і потрібно пробувати швидкі рецепти солоних і маринованих овочів. Пропонуємо вам спробувати засолити огірки в пакеті - вони будуть готові до вживання вже через шість годин.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Обріжте попки огірків з двох сторін. Перекладіть огірки в пакет, можна використовувати будь-який - головне, досить щільний, щоб не порвався. Ідеально підійде зіп-пакет.
Додайте кріп, сіль, цукор, всі спеції. Зав'яжіть пакет, все добре перемішайте.
Залиште солитися при кімнатній температурі на 4-6 годин. Якщо є можливість, можна періодично перемішувати, щоб прискорити процес засолювання огірків.
Через шість годин огірочками можна буде із задоволенням похрумтіти.
Раніше блогерка розповіла, як швидко замаринувати огірки.
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