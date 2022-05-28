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Малосольные огурцы в пакете за 6 часов: самый быстрый способ засолки

Новина українською →
Суббота 28 мая 2022 08:45
Малосольные огурцы в пакете за 6 часов: самый быстрый способ засолки Скриншот видео: Малосольные огурцы в пакете по быстрому рецепту
Автор: Светлана Мащенко

Лето все ближе, а огурцы все дешевле. Пока близится время "большой консервации", можно и нужно пробовать быстрые рецепты соленых и маринованных овощей. Предлагаем вам попробовать засолить огурцы в пакете - они будут готовы к употреблению уже через шесть часов.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Огурцы - 1 кг
  • Пучок укропа
  • Душистый перец - 3 шт.
  • Черный перец горошком - 8 шт.
  • Гвоздика - 1 шт.
  • Соль - 1 ст. л.
  • Сахар - 1 ч. л.
  • Чеснок - 1-2 зубчика
  • Перец острый - по желанию

Пошаговое приготовление огурцов

Обрежьте попки огурцов с двух сторон. Переложите огурцы в пакет, можно использовать любой - главное, достаточно плотный, чтобы не порвался. Идеально подойдет зип-пакет.

Добавьте укроп, соль, сахар, все специи. Завяжите пакет, все хорошо перемешайте.

Оставьте солиться при комнатной температуре на 4-6 часов. Если есть возможность, можно периодически перемешивать, чтобы ускорить процесс засолки огурцов.

Спустя шесть часов огурчиками можно будет с удовольствием похрустеть.

Ранее блогер рассказала, как быстро замариновать огурцы.

Также мы писали, какие овощи нельзя покупать в магазине - мытые или немытые.

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