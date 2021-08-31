Малолетние живорезы о нападении на женщину в Ровно: "хотели увидеть, как чувствует себя человек после удара ножом"

Так, инцидент произошел утром, 21 июля, вблизи детплощадки на улице Черновола.

Что говорят в полиции

В полиции сообщили, что одной из версий нападения просмотр запрещенных фильмов, где присутствуют сцены жестокости.

По словам начальника Ровенского районного управления полиции Романа Штеба, насмотревшись фильмов, подростки хотели увидеть, как чувствует себя человек после нанесения ранения ножом.

Ребята взяли нож и пошли на улицу, и нанесли ножевые ранения проходившей мимо женщине.

В каком состоянии женщина

Раненой оказалась 42-летняя Ольга, которая как раз отвела ребенка в детский сад. После своего поступка несовершеннолетние побежали и спрятались в квартире, где проживали. Однако, патрульные их догнали и задержали.

Когда приехали медики, женщина была еще в сознании. Во время осмотра они обнаружили три колото - резаные раны на спине, которые обработали и наложила асептические повязки.

Правоохранители решают вопрос о задержании одного из подростков, который ранил женщину, в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

15-летние братья-близнецы, которые напали на женщину в Ровно (facebook.com/police)

Кроме того, один из нападавших, будет нести уголовную ответственность. Также ребята пройдут психиатрическую экспертизу.

Видео нападения попало в сеть, которое зафиксировали камеры наблюдения. Его можно просмотреть по ссылке.