В Ровно в кафе произошла драка, одного человека ранили ножом
Фото: в Ровно в кафе произошла драка, одного человека ранили ножом (Виталий Носач, РБК-Украина)
В развлекательном заведении Ровного на улице Набережной произошла драка между персоналом и отдыхающими. В результате конфликта 19-летний юноша получил ножевое ранение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Согласно предварительным данным, во время отдыха один из клиентов не согласился с суммой, которая была указана в чеке.
"Следовательно, между отдыхающими и персоналом возник конфликт. Стычка переросла в драку, в которой уже участвовало ориентировочно десять человек", - отмечает пресс-служба.
В результате конфликта телесные повреждения получил 19-летний юноша. Его госпитализировали в медицинское учреждение с ножевым ранением бедра.
Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.