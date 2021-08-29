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В Ровно в кафе произошла драка, одного человека ранили ножом

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Ровно, Воскресенье 29 августа 2021 18:44
В Ровно в кафе произошла драка, одного человека ранили ножом Фото: в Ровно в кафе произошла драка, одного человека ранили ножом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В развлекательном заведении Ровного на улице Набережной произошла драка между персоналом и отдыхающими. В результате конфликта 19-летний юноша получил ножевое ранение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно предварительным данным, во время отдыха один из клиентов не согласился с суммой, которая была указана в чеке.

"Следовательно, между отдыхающими и персоналом возник конфликт. Стычка переросла в драку, в которой уже участвовало ориентировочно десять человек", - отмечает пресс-служба.

В результате конфликта телесные повреждения получил 19-летний юноша. Его госпитализировали в медицинское учреждение с ножевым ранением бедра.

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.

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