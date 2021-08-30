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Во Львове задержали двух мужчин, напавших с ножом на полицейского вне службы

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Львов, Понедельник 30 августа 2021 17:58
Во Львове задержали двух мужчин, напавших с ножом на полицейского вне службы Фото: во Львове задержали двух мужчин, которые напали с ножом на полицейского вне службы (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Во Львове задержали двух человек, которые в результате словесного конфликта нанесли ножевые ранения мужчине и полицейскому. Правоохранитель пытался остановить правонарушителей, находясь вне службы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно данным следствия, 17 августа в одном из местных магазинов произошел конфликт между компаниями людей. Во время инцидента двое мужчин угрожали другим расправой. Уже через несколько дней, возле одного из заведений Львова, злоумышленники нашли одного из участников конфликта и ударили его ножом.

"Рядом, во внеслужебное время находился сотрудник полиции, который попытался задержать нападавших, но те нанесли ему ножевое ранение в живот", - отмечает пресс-служба.

После того, как правоохранители установили личности нападавших, полиции удалось их задержать.

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