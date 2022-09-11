Малоизвестные факты о новом короле Великобритании Чарльзе III: родственник Дракулы и не любит кошек

Полное имя нового короля - Чарльз Филипп Артур Джордж. При вступлении на престол он мог выбрать любое имя, но решил остаться Чарльзом с пометкой III.

Будущий король Чарльз родился в Букингемском дворце 14 ноября 1948 года - до того, как его мать стала королевой. Статус наследника он получил в возрасте 3 лет - в 1953 году скончался его дед Георг VI, а мать стала королевой. Таким образом, он ждал престол фактически 70 лет.

Стоит отметить, что титул принца Уэльского Чарльз получил только в 1969 году - за год до того, как наследник престола окончил Кембриджский университет.

Чарльз стал первым королевским наследником, который получил университетскую степень. Он окончил университет бакалавром искусств, а позже Кембридж предоставил ему степень магистра искусств. В университете он изучал антропологию, археологию, историю и валлийский язык.

Женщины в жизни короля Чарльза

Первой девушкой Чарльза была однокурсница - Люсия Санта-Крус. Королевские биографы называют жгучую чилийку светской львицей. Эти отношения длились недолго, и Люсия пожелала на прощание будущему королю найти девушку попроще.

В это же время на горизонте появилась Камилла Паркер Боулз, урожденная Шанд. Как утверждают биографы, любовь вспыхнула с первого взгляда и их роман продолжался около трех лет. Однако Чарльз не торопился делать Камилле предложение и самая главная тому причина - вся королевская семья была против такой супруги для наследника престола.

Камилла разорвала отношения с Чарльзом и вышла замуж за Эндрю Паркер-Боулза. Однако общение с наследником престола были разорваны не окончательно и спустя некоторое время они стали снова общаться. Для всех Камилла была близкой подругой Чарльза.

Фото: Принц Чарльз и Диана (Getty Images)

В 1979 году Чарльз сделал предложение троюродной сестре Аманде Натчбулл, внучке вице-короля Индии Луиса Маунтбеттена. Но Аманда наследнику престола отказала.

В 1980 году в жизни Чарльза появилась леди Сара Спенсер. Эти отношения также длились недолго, и будущий король увлекся младшей дочерью графа Спенсера - Дианой. Свадьба состоялась в 1981 году.

В 1982 году родился принц Уильям, который стал после смерти бабушки первым наследником, а в 1984 году родился принц Гарри.

Брак Чарльза и Дианы был не очень удачным и в 1992 году они окончательно разъехались. В 1996 году - развелись. А в 1997 году принцесса Диана погибла в автокатастрофе.

В 2005 году Чарльз снова женился - на своей давней подруге Камилле Паркер Боулз.

Фото: Принц Чарльз и Камилла (Getty Images)

Военная служба

Военную службу наследник престола прошел с 1971 по 1976 год. Он прошел курс обучения как пилот истребителя и военного самолета, а еще - отслужил на фронте. По окончании службы получил звание фельдмаршала.

В 2006 году он получил звание генерала и адмирала ВС Великобритании, а также главного маршала авиации. В 2012 году - адмирала флота ВМС Великобритании и маршала Королевских ВСС Великобритании.

Увлечения короля Чарльза

1. Король - большой фанат экологии и автомобилей. Он смог объединить две свои страсти в одну - его любимый автомобиль Aston Martin DB6 Volante ездит на биоэтаноле, который производят из английского вина.

Еще у короля есть Jaguar и Range Rover британского производства - их заправляют биодизелем, на основе подсолнечного масла.

2. Чарльз любит живопись и сам рисует акварели. Его считают одним из успешных художников.

3. В 1976 году он создал благотворительный фонд The Prince`s Trust и стал попечителем более 300 общественных и благотворительных организаций. В его сфере интересов - проблемы окружающей среды, климатические изменения, развитие органического сельского хозяйства, совершенствование городской среды.

Он сам занимается органичным садоводством и как-то признался, что растениям полезно, когда с ними разговаривают.

4. В свободное время Чарльз любит играть в поло. Ранее он увлекался охотой на лисиц, но в 2005 году их запретили на законодательном уровне.

5. Король Чарльз любит практически всех животных, но вот с кошками у него отношения не складываются.

Фото: Принц Чарльз не любит котов (Getty Images)

6. Чарльз увлекается архитектурой и особенно - идеями неосторизма. Он принимал участие в архитектурных разработках экспериментального города Паундбери в графстве Дорсет.

7. Король написал ряд книг по архитектуре, живописи, садоводству, а еще был автором сценариев документальных фильмов об экологии. А еще Чарльз написал книгу по кулинарии.

9. В 1980 году Чарльз написал детскую книгу для своих младших братьев Эдварда и Эндрю - "Старик из Лохнагара". По этой книге был снят мультфильм, поставлен спектакль и даже балет.

10. Король увлекается и популяризирует альтернативную медицину.

11. В 2012 году Чарльз провел прогноз погоды на BBC Шотландии.

12. Король Чарльз считает, что является генетическим родственником Влада Дракулы (Влада Цепеша). Такое заявление он сделал в одном из интервью в 2011 году.

Фото: Принц Чарльз считает своим родственником Дракулу (Getty Images)

13. В каждом комплекте одежды Чарльза обязательно есть карман, в котором лежит чистый лист бумаги, блокнот и ручка - для того, чтобы записывать пометки.

14. Чарльза приглашали сыграть в одном из эпизодов сериала "Доктор Кто". Но он отказался и разочаровал не только создателей сериала, но и многих британцев.

15. Король всю свою жизнь был настоящим франтом. Его неоднократно называли самым стильным представителем королевской семьи. Большая часть одежды и обуви Чарльза сшита вручную и стоит довольно дорого.