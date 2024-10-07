Мало винограду зібрали? З'ясовано, що треба робити, щоб різко підвищити урожай

Проблеми з запиленням та їх вирішення

Однією з ключових причин поганого врожаю винограду є недостатнє запилення. Навіть за сприятливих погодних умов і правильного догляду, квіти можуть не зав’язуватися, а суцвіття можуть обсипатися.

Це пов’язано з біологічною несумісністю пилку з квітками даного сорту. У такому випадку важливо обирати сорти, сумісні між собою, щоб забезпечити якісне запилення.

Деякі сорти винограду потребують перехресного запилення або навіть штучного запилення для формування ягід. Для надійного отримання врожаю варто обирати сорти, які здатні запилюватися навіть за несприятливих умов.

Як правильно обирати та розміщувати сорти

Для підвищення врожайності важливо грамотно підбирати сорти винограду залежно від умов вирощування. Сорти, чутливі до умов проростання, краще садити на теплому, родючому ґрунті з достатнім запасом вологи.

Крім того, рекомендується розміщувати сорти з функціонально жіночими квітками за схемою 2+1 (два сорти з жіночими квітками на один двостатевий), щоб забезпечити успішне запилення.

Важливо враховувати синхронність цвітіння сортів, що напряму впливає на зав’язування ягід та формування врожаю (фото: Pexels.com)

Створення сприятливих умов для росту виноградних кущів

Для того, щоб виноград давав хороший урожай, необхідно створити сприятливі умови для росту та розвитку кущів. Це включає меліорацію ґрунту, систематичне внесення збалансованих добрив, регулярне зрошення та правильний розподіл площі живлення кущів.

Формування куща, оптимальне для конкретного сорту, і своєчасний догляд також відіграють важливу роль у підвищенні врожайності. Неправильне формування, брак поживних речовин або води - усе це може негативно позначитися на якості та кількості врожаю.

Особливості будови квіток і вплив на врожай

Багато сортів винограду мають двостатеві квітки та здатні до самозапилення. Однак є сорти, у яких квітки схильні до осипання або утворення дрібних ягід.

Ці особливості будови квіток впливають на кінцевий врожай, роблячи його менш якісним і знижуючи масу ґрон. Важливо розуміти, які сорти потребують додаткового втручання для якісного запилення.

Використання підщеп, відповідних прищепленим сортам, також є важливим фактором, оскільки несумісність між підщепою і прищепою може заважати нормальному формуванню квіток.

Деякі сорти винограду треба штучно запилювати (фото: Pexels.com)

Штучне запилення та підбір запилювачів

Для сортів, які слабо запилюються самостійно, рекомендується використовувати штучне запилення. Особливо це актуально для нових гібридних форм, для яких ще не підібрані оптимальні запилювачі.

В умовах аматорських посадок, де асортимент визначається вподобаннями власника, можуть виникати проблеми з запиленням. Важливо підбирати сорти таким чином, щоб серед них були біологічно сумісні запилювачі.

Якщо при перенесенні сорту з однієї ділянки на іншу якість запилення погіршилася, це може бути пов’язано з відсутністю на новому місці відповідного запилювача.