Мало винограда собрали? Выяснено, что нужно делать, чтобы резко повысить урожай

Виноградарство - это искусство, требующее не только знаний, но и опыта, постоянного анализа и экспериментов. Какие факторы могут повлиять на понижение урожайности и что можно сделать для улучшения ситуации?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в чем состоят причины плохого урожая винограда и как это исправить.
Одной из ключевых причин плохого урожая винограда является недостаточное опыление. Даже при благоприятных погодных условиях и правильном уходе цветы могут не завязываться, а соцветия могут осыпаться.
Это связано с биологической несовместимостью пыльцы с цветками данного сорта. В таком случае важно выбирать сорта, совместимые между собой, чтобы обеспечить качественное опыление.
Некоторые сорта винограда нуждаются в перекрестном опылении или даже искусственном опылении для формирования ягод. Для надежного получения урожая следует выбирать сорта, которые способны опыляться даже при неблагоприятных условиях.
Для повышения урожайности важно грамотно выбирать сорта винограда в зависимости от условий выращивания. Сорта, чувствительные к условиям прорастания, лучше сажать на теплой, плодородной почве с достаточным запасом влаги.
Кроме того, рекомендуется размещать сорта с функционально женскими цветками по схеме 2+1 (два сорта с женскими цветками на один двухполый), чтобы обеспечить успешное опыление.
Для того чтобы виноград давал хороший урожай, необходимо создать благоприятные условия для роста и развития кустов. Это включает мелиорацию почвы, систематическое внесение сбалансированных удобрений, регулярное орошение и правильное распределение площади питания кустов.
Формирование куста, оптимальное для конкретного сорта, и своевременный уход также играют немаловажную роль в повышении урожайности. Неправильное формирование, нехватка питательных веществ или воды - все это может отрицательно сказаться на качестве и количестве урожая.
Многие сорта винограда имеют двуполые цветки и способны к самоопылению. Однако есть сорта, у которых цветки склонны к осыпанию или образованию мелких ягод.
Эти особенности строения цветков влияют на конечный урожай, делая его менее качественным и снижая массу гроздей. Важно понимать, какие сорта нуждаются в дополнительном вмешательстве для качественного опыления.
Использование подвоев, соответствующих привитым сортам, также является важным фактором, поскольку несовместимость между подвой и привой может мешать нормальному формированию цветков.
Для сортов, которые слабо опыляются самостоятельно, рекомендуется использовать искусственное опыление. Особенно это актуально для новых гибридных форм, для которых еще не подобраны оптимальные опылители.
В условиях любительских посадок, где ассортимент определяется предпочтениями владельца, могут возникать проблемы с опылением. Важно подбирать сорта таким образом, чтобы среди них были биологически совместимые опылители.
Если при переносе сорта с одного участка на другой качество опыления ухудшилось, это может быть связано с отсутствием на новом месте соответствующего опылителя.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Megasad.net, Semena.in.ua, Svitroslyn.ua.