Мало не покажется: самые ревнивые знаки Зодиака у женщин

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Астрологи назвали "чемпионок" по ревности

Гороскоп ревности поможет узнать, что можно ожидать от близкого вам человека в ситуациях, когда кто-то третий оказал вам даже малейшие признаки внимания. Так, иногда у вашей второй половинки в такие моменты реакция бывает чрезмерно бурной, и это неизменно влечет за собой обострения во взаимоотношениях. Поэтому лучше знать заранее, предрасположена ли ваша любимая к ревности.

Астрологи выделили несколько знаков Зодиака, которым больше всего свойственно это чувство.

Кстати, бытует убеждение, что ревность является признаком того, что человек неравнодушен к предмету своих притязаний. Впрочем, иногда демонстрация своего внимания доходит до чрезмерной подозрительности и даже до маниакально-патологического чувства.

Астрологи назвали три знака Зодиака для женщин, которым можно смело вручать "золото", "серебро" и "бронзу" в чемпионате по ревности.

У представительниц прекрасного пола этими "счастливицами" являются рожденные под созвездием Льва, Рака и Козерога.

Властные Львицы

Случай с женщинами-Львицами опровергает суждение, что ревность испытывают неуверенные в себе люди. Тут ситуация обратная - они на все 100% считают себя самыми-самыми, и любые намеки на то, что такой подарок судьбы кто-либо может затмить наносит им особенно чувствительный удар по гордости (или самолюбию). Мужчинам лучше сразу взять на заметку, что даже намеки на флирт с другими женщинами не будет прощен, а сцены "справедливого возмездия" могут оставить не только душевные травмы, но и телесные шрамы.

Во избежание недоразумений не забывайте оказывать вашим любимым Львицам постоянные знаки внимания и не скупитесь на сладкие слова - вознаграждение от их страстной любви окупятся сторицей.

Козероги - "железные леди"

Женщины, рожденные под созвездием Козерога, так долго мечтали о принце на белом коне, что счастье свое упускать из рук не намерены. Они любят контролировать все, что можно, ведь кто сможет сомневаться в их мудрости и совершенстве? Так как достичь идеала совсем не просто и требует постоянных усилий, борьбы и самодисциплины, женщины-Козероги "приобщат" к этому и своего любимого. А он должен быть всегда под рукой и как минимум - в зоне досягаемости, быть "открытой книгой" и ничего не утаивать.

С другой стороны, откровенность в отношениях только их укрепляет. К тому же стоит добавить, что если ваша "железная леди" сможет узнать вас полностью и убедиться в надежности, то свой контроль ослабит.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Чувственные Раки

Женщины-Раки сентиментальны и довольно эмоциональны, а также имеют склонность "цепляться" за мелочи, которые идут вразрез с их собственными взглядами или мечтами. Любые незначительные нюансы способны доставить им больше переживаний, чем вы можете представить, а они - показать. Ведь Раки могут сдерживать обиды, однако накапливать их глубоко в сердце. Едва ли можно ожидать от женщин-Раков бурных сцен ревности и битья посуды, но из-за подозрений и переживаний они могут замкнуться в себе, впасть в депрессию.

Чтобы этого избежать, партнерам лучше почаще устраивать романтические ужины под луной, прогулки у набережной и конечно же мужчинам не стоит забывать баловать свою избранницу презентами. Такие знаки внимания могут превратить для женщин-Раков время вместе в настоящую сказку, а их любовь станет океаном нежности, со всеми несметными сокровищами в глубинах.

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