Кому повезет в любви в последний месяц весны: подробный гороскоп

Любовный гороскоп на май 2019 для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Любовный гороскоп на май подскажет, как правильно выстраивать отношения с партнерами в это период

Любовный гороскоп на май 2019 года подскажет, кому из знаков Зодиака будет везти в отношениях со своими вторыми половинками, а кто столкнется с трудностями, ссорами и конфликтами. Астрологи дают рекомендации, как правильно провести последний месяц весны и сполна насладиться счастьем в объятиях любимого человека.

Овен

В мае у Овнов иногда может возникать недопонимание в отношениях со вторыми половинками. Чтобы это не переросло в скандалы, астрологи советуют направить активность и чувственность в правильном направлении. Внезапные озарения и эксперименты в сексуальной сфере подарят атмосферу гармонии и истинного счастья. Порадуйте любимых подарками, романтическим ужином в ресторане или маленьким совместным путешествием.

Телец

Амурные дела сложатся в последнем месяце весны у Тельцов так, как они сами этого захотят. Вы будете стремиться к разнообразию - не нужно стыдиться своих фантазий, поведайте о них любимому человеку. Если же решитесь на перемены в личной жизни, то это, скорее всего, произойдет в самом конце мая. Одновременно вы склонны к романтике и сентиментальности. Вам предстоит побольше общаться с близкими людьми, обсуждать разные вопросы, делиться сокровенным и просто радоваться.

Близнецы

В амурных делах у Близнецов в мае тишь да гладь. Астрологи советуют наслаждаться счастьем и получать удовольствие от жизни. Исключение же составит тот случай, если имелись какие-либо тайны. Именно сейчас этот "скелет" из шкафа может "выпасть". В конце последнего весеннего месяца отношения с любимым человеком станут более эмоциональными. Также в мае Близнецам будет свойственна повышенная ревность и раздражительность.

Любовный гороскоп на май 2019 для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Рак

В личной жизни у Раков возможны перемены в мае. Астрологи также допускают непредвиденный поворот ее течения или развития событий. Но не исключено, что это пройдет на эмоциональном уровне. Например, ваш избранник наконец-то поймет то, что вы давно хотели объяснить. А в самом конце мая в вашей любовной сфере может начаться совсем новый период, конечно же если вы сами того захотите. Но учтите, что все события, начавшиеся сейчас, будут иметь для вас судьбоносный характер.

Лев

В личной жизни как семейного, так и пока еще одинокого Льва давно уже назрели перемены. Если вы еще в поисках своей половинки, вам следует рассчитывать на встречу с таким человеком в совершенно неожиданный для вас момент. Но учтите, что возвышенные чувства и поэтическое вдохновение вспыхнут не сразу. При первом знакомстве вас оценят по интеллекту и способности быть интересным для них собеседником. Семейным Львам астрологи советуют больше свободного времени посвящать своей семье.

Дева

Любимый человек больше всего в начале месяца будет хотеть слышать от вас словесные уверения в любви и преданности. Первая половина мая отлично подходит для совместного отдыха или же участия в различного рода увеселительных мероприятиях. Семья и брак потребуют от Дев очень ответственного отношения. Постарайтесь сдержать данные вами обещания - это позитивно повлияет на погоду в вашем доме.

Любовный гороскоп на май 2019 для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Весы

В первой половине мая Весам следует потрудиться над разрешением назревших дома проблем. Основной источник волнений - это нехватка материальных средств. В конце месяца не давайте друг другу повода для ревности. Ваша вторая половинка может обидеться из-за недостаточного внимания. Проявляйте такт, сдержанность и готовность к любому виду общения. Если ваше сердце все еще свободно, вам предстоит захватывающее и страстное увлечение, которое может перерасти в очень серьезные чувства, а возможно и в регистрацию новой семьи.

Скорпион

Скорпион подвергнется серьезной проверке на прочность в последнем месяце весны. Этих людей могут выбить из колеи даже мелкие житейские проблемы или нехватка финансов. Астрологи советуют искать причины конфликтов в себе. Может быть, лучше направить энергию в мирное русло, например на подготовку семейного праздника. Май для Скорпиона - период радикальных перемен на любовном фронте. У одиноких сердец есть отличный шанс найти себе спутника жизни.

Стрелец

В сердечных делах в мае Стрельцу вряд ли придется испытать какое-либо разочарование. В партнере вы будете ценить умение твердо стоять на ногах и в то же время способность понять все ваши мечты. Не стесняйтесь в этом месяце дать волю своим эмоциям - дарите подарки, устраивайте праздники. Это поможет достичь душевного равновесия и гармонии между вами. Помните, что сейчас время искренности чувств и отношений, когда ни в коем случае нельзя обманывать друг друга, даже в мелочах.

Любовный гороскоп на май 2019 для всех знаков Зодиака (фото: goodfon.ru)

Козерог

Все любовные победы вполне доступны представителям Козерога в этом месяце. В семейных отношениях, скорее всего, будет стабильность, все будет идти по накатанной колее. Если говорить о давно сложившихся отношениях, то в конце мая может появиться подозрение в неверности, и все прояснится довольно быстро. Давние и прочные отношения могут оказаться на грани разрыва, и перешагнете вы эту грань в том случае, если отношения себя исчерпали. Как говорится, разбитую вазу не склеишь.

Водолей

Если Водолей считает, что нужно в наконец-то выяснить отношения со своим партнером, то май не самое подходящее для этого время. В этот период постель вашего любимого человека может согреть давний любовник. Отношения со второй половинкой будут бурными, разнообразными и с фейерверками. Во второй половине мая дела амурные лучше оставить на волю случая, он распорядится лучше. Для одиноких Водолеев - это отличное время для начала любовных отношений.

Рыбы

В целом можно констатировать то, что романтическое и авантюрное настроение будет присуще Рыбам в мае текущего года. И ваша половинка будет поддерживать ваши желания и стремления. Положение планет сулит вам внимание противоположного пола. Но вести двойную игру не получится, обман быстро раскроется. Вторая половина мая способствует укреплению уже сложившихся отношений, но в любви и делах сердечных не кидайтесь в крайности, чтобы избежать ссор.

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