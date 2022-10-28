Росіянка напала на українську співачку в Молдові. Артистка розповіла на відео, що думає про РФ

Любительниця "руського міра" напала на українську співачку SHADU в Молдові тільки за те, що вона українка і в неї український прапор. Зі словами "слава расії" неадкватка облила артистку кавою і полізла битися.

Про це співачка емоційно розповіла в Instagram-stories.

За словами Ксенії (так звуть співачку), вона з командою мала знімати кліп у Молдові. Поки артистка чекала разом із собакою режисерку в парку, до неї підійшла росіянка і почала чіплятися

"Вали в свою хохляндию. Слава россии, понятно? Ты что бл*дь снимаешь?" - кричала неадекватна жінка у відео.

Потім вона кинула в SHADU каву і накинулася з кулаками...

"Знаєте, коли ці любителі руського міра пишуть тобі у соцмережах, ти вже якось звик. Але коли ти зустрічаєш їх на вулиці, коли вони нападають на тебе лише тому, що ти українець, і тому, що маєш український прапор, це зовсім інше.

Зараз я хочу звернутися до всіх росіян, ви, кацапські вибл*дки, ви дно, ви перегній, після того, що ви зробили з моєю країною, ви не маєте права на існування, ви не маєте права відкривати свій поганий рот. Ви не маєте права підходити до нас, українців. Ви не маєте права тепер жити у 21 столітті. "Слава Росії" лише у складі України. У мене все", - емоційно промовила артистка.

Що відомо про SHADU

Справжнє ім'я артистки Шадурська Ксенія Ігорівна, їй 33 роки. Вона українська співачка, сонграйтер, режисерка та блогерка.

У 20-ти річному віці створила власну інді-рок групу "Lollipop". У 22 роки працювала режисеркою Україна має талант, на телеканалі СТБ та шоу Х-фактор.

У 2012-му стала режисеркою телепроєкту Голос країни, а згодом і проекту Танці з зірками.

Учасниця телепроєктів Народна зірка у дуеті з Олегом Собчуком та Голос країни (перший сезон).