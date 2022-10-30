"Мало обстреливали": в Испании неадекватная россиянка набросилась на украинцев (видео)

В муниципалитете Кальпе в Испании неадекватная россиянка набросилась на украинцев. Она подошла к небольшому митингу и начала выкрикивать ругательства, а потом заявила, что Украину "мало обстреливают".

Группа украинцев в вышиванках, с украинскими флагами и плакатами собрались на небольшой митинг против войны на набережной в муниципалитете Кальпе. Но мероприятия пришлось не по вкусу русскоязычной женщине, и она решила высказать собственное мнение.

По словам очевидцев, женщина, вероятно, была в состоянии алкогольного опьянения или просто неадекватна. Она кричала на украинцев с использованием нецензурных слов несколько минут, а потом заявила, что ее зовут "владимир путин".

Она показывала украинцам средний палец и говорила, что Украину "мало обстреливают". Внезапно в середине скандала она достала связанную сине-желтую ленточку из сумки и заявила, что беспокоится за украинцев и начала говорить о любви к Украине.

Одна из украинок спокойно ей попыталась объяснить, что ей пришлось уехать из родной страны и она с трудом вывезла родных в безопасное место - из-за постоянных бомбардировок России.

На что россиянка снова поменяла точку зрения и заявила, что "мало вас там бомбят".

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