ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мало общего с реальностью: Супрун развеяла популярный миф о смертности

STYLERЖизнь    18.06.2019 - 08:36
Мало общего с реальностью: Супрун развеяла популярный миф о смертности
Супрун о распространенных причинах смерти (фото: РБК-Украина)

Супрун рассказала о самых распространенных причинах смерти

Уляна Супрун решила на этот раз поделиться с украинцами информацией о том, от чего чаще всего гибнут люди, а также развеяла популярный миф о смертности. Соответствующую публикацию эксперт разместила в соцсети Facebook.

"Медиа много пишут о смерти, люди много ищут о здоровье. Но часто и то, и другое по содержанию имеет мало общего с реальностью - а именно с настоящими причинами, от которых умирают люди", - написала Супрун.

По словам эксперта, теракты являются самой распространенной "смертельной" темой в американских СМИ, хотя их жертвами становятся всего около 0,01% американцев, и во всем мире - 0,06% людей. А вот наиболее распространенной причиной смерти является сердечно-сосудистые заболевания, однако они имеют лишь 2-3% запросов в поиске и упоминаний в СМИ.

Также и.о. министра здравоохранения отмечает: "Почти треть смертей вызывает рак. И на самом деле его ищут многие (37%), но в медиа данная информация составляет лишь 13-14%. В то же время, люди ищут информацию о безопасности на дорогах чаще (10,7%), чем погибают в ДТП (7,6%), но в медиа об авариях - менее 3%".

Единственная причина смерти, где запросы и внимание медиа соответствуют - инсульт (по 5%).

Что касается Украины, то около 90% смертей вызваны неинфекционными заболеваниями (ишемическая болезнь сердца, инсульт, цирроз печени, рак). Также присуща тенденция с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые вызывают 63% смертей.

Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ Ð£Ð»ÑÐ½Ð° Ð¡ÑÐ¿ÑÑÐ½.Фото (facebook.com/ulanasuprun)

"Это исследование - хорошее напоминание о том, что критическое мышление является неотъемлемым навыком современного человека. Уметь анализировать и проверять факты, определять собственные приоритеты и выбирать действительно важное в информационном потоке - один из залогов психического здоровья сегодня", - подытожила Супрун.

Ранее Уляна Супрун рассказала, что жара не подходит для того, чтобы загорать, поскольку ультрафиолет негативно влияет на состояние кожи.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский дал советы, как избежать случайного проглатывания ребенком батареек, которые является смертельно опасными для малыша.

Кстати, Уляна Супрун призвала пары, которые решили родить ребенка, тщательно планировать беременность, правильно готовиться к зачатию и консультироваться со специалистами, а не искать советов в интернете.

Вранье: Супрун развенчала распространенный миф о популярном фрукте Супрун предостерегла украинцев об опасности: умирают тысячи
Новости Украины супрун
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь