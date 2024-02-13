"Малиш, ти хто?" У центрі Одеси вибухнув скандал через вивіски російською мовою

В одному з магазинів ТРЦ "Афіни" в центрі Одеси вибухнув страшний скандал через вивіски російською мовою. До торгової точки зайшли активісти, які стежать за виконання норм закону про мову, та виявили написи російською мовою. Продавець на зауваження відреагував агресивно та накинувся на активістів.

Активіст побачив напис: "Закрито" російською мовою і зробив зауваження продавцю, розповівши про вимоги закону № 2704. Продавець у грубій формі почав розпитувати активіста, хто він такий, чи має посвідчення або повноваження робити такі зауваження.

Розмова вийшла неконструктивною, активісту заборонили знімати куточок споживача, що робити не заборонено, оскільки це відкрита інформація. Продавець почав грубо заважати та відкрито грубити.

На місце події активіст викликав поліцію, а працівник магазину покликав охорону ТРЦ. У присутності охорони продавець знову почав грубіянити, закрив магазин і зібрався йти. Активіст спробував його зафільмувати, але фігурант накинувся на нього і почав душити. Охоронець його відтяг, але працівник магазину знову на нього накинувся.

Поліція, яка прибула на місце, заявила, що активіст сам спровокував продавця на бійку. І сказала, що подати заяву він не може, тому що немає видимих ушкоджень. Проте активіст пізніше таки подав заяву, оскільки на шиї у нього з'явилися сліди нападу.

Далі до магазину прибули власники, які брутально ображали активіста та кричали на нього.

За день до магазину прийшла голова організації активістів, записала дані власників. Працівник викликав поліцію та не випускав активістку з магазину. У відділенні склали заяву про недопуск до куточка споживача. Також складено скаргу за порушення мовного законодавства.