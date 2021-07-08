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Маленькой девочке, которую "загнобили" английские фанаты на Евро 2020, собрали 50 тысяч долларов

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Четверг 08 июля 2021 14:43
Маленькой девочке, которую "загнобили" английские фанаты на Евро 2020, собрали 50 тысяч долларов Британец собрал деньги девочке, которую обидели на Евро 2020 (коллаж РБК-Украина_
Автор: Людмила Жукова

На Евро 2020 английские фанаты обидели маленькую девочку, которая болела за команду Германии. Ее фото в слезах опубликовали в сети, а британские фаны начали публиковать едкие комментарии.

Об этом сообщает BBC.

Все происходило на матче Англии и Германии, в котором британцы выиграли со счетом 2:0. Тогда камеры показали маленькую болельщицу на стадионе Уэмбли, которая плакала от обиды, что ее команда проиграла. Уже после игры английские фанаты начали писать в соцсетях едкие комментарии о ребенке.

Не все плохие

После этого житель уэльского города Каерлеона Джоэл Гьюза начал сбор средств, чтобы "показать ей, что в Великобритании не все такие ужасные". В итоге собрали сумму в 50 тысяч долларов. На странице сбора средств семья девочки написала, что хочет передать средства Unicef.

"В интересах нашей дочери и нашей семьи мы хотели бы сохранить анонимность, но хотим поблагодарить всех за вашу замечательную поддержку. Наша дочь просит, чтобы ваши щедрые пожертвования передали фонда Unicef, и таким образом ваша доброта принесла пользу", - сказано в сообщении родителей девочки.

Отметим, что изначально британец планировал собрать 700 долларов, чтобы купить девочке приятный подарок, но откликнулось намного больше людей и собрали внушительную сумму. После этого мужчина поблагодарил всех за поддержку.

Маленькой девочке, которую &quot;загнобили&quot; английские фанаты на Евро 2020, собрали 50 тысяч долларовВ Британии собрали 50 тысяч долларов для девочки, которую обидели фанаты

Как мы ранее писали, маленькие близняшки-фанатки Украины поразили эмоциями во время матча с Англией .

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