ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Маленькій дівчинці, яку "загнобили" англійські фанати на Євро 2020, зібрали 50 тисяч доларів

Новость на русском →
Четвер 08 липня 2021 14:43
Маленькій дівчинці, яку "загнобили" англійські фанати на Євро 2020, зібрали 50 тисяч доларів Британець зібрав гроші дівчинці, яку образили на Євро 2020 (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На Євро 2020 англійські фанати образили маленьку дівчинку, яка вболівала за команду Німеччини. Її фото в сльозах опублікували в мережі, а британські фани почали публікувати їдкі коментарі.

Про це повідомляє BBC.

Все відбувалося на матчі Англії та Німеччини, в якому британці виграли з рахунком 2:0. Тоді камери показали маленьку вболівальницю на стадіоні Уемблі, яка плакала від образи, що її команда програла. Вже після гри англійські фанати почали писати в соцмережах їдкі коментарі про дитину.

Не всі погані

Після цього житель Уельського міста Каерлеона Джоел Гьюза почав збір коштів, щоб "показати їй, що у Великобританії не всі такі жахливі". У підсумку зібрали суму в 50 тисяч доларів. На сторінці збору коштів сім'я дівчинки написала, що хоче передати кошти Unicef.

"В інтересах нашої дочки і нашої сім'ї ми хотіли б зберегти анонімність, але хочемо подякувати всім за вашу чудову підтримку. Наша дочка просить, щоб ваші щедрі пожертви передали фонду Unicef, і таким чином ваша доброта принесла користь", - сказано в повідомленні батьків дівчинки.

Відзначимо, що спочатку британець планував зібрати 700 доларів, щоб купити дівчинці приємний подарунок, але відгукнулося набагато більше людей і зібрали значну суму. Після цього чоловік подякував усім за підтримку.

Маленькій дівчинці, яку &quot;загнобили&quot; англійські фанати на Євро 2020, зібрали 50 тисяч доларівУ Британії зібрали 50 тисяч доларів для дівчинки, яку образили фанати

Як ми раніше писали, маленькі близнючки-фанатки України вразили емоціями під час матчу з Англією .

Читайте РБК-Україна в Google News
евро 2020
LITE
Синоптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного піку
Синоптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного піку