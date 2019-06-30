Маленький мозг и две пары век: эксперты показали, каким будет человек в будущем

Человек в будущем (иллюстративное фото: pixabay.com)

Через тысячу лет человек сильно эволюционирует

Человек в будущем сильно эволюционирует из-за постоянного провождения времени за компьютером, смартфоном и другими электронными устройствами. Такие выводы сделала компания TollFreeForwarding, которая собрала научные исследования и узнала экспертное мнение по этому вопросу, прежде чем работать с 3D-дизайнером.

Так создалась 3D-модель человека 3000 года, которая получила имя Минди. У Минди наблюдается сильная сутулость и это связано с тем, что она постоянно работает за компьютером и часто смотрит в свой смартфон. При этом шейные мышцы уплотнились и стали грубыми.

Человек в будущем (фото: tollfreeforwarding.com)

Изменение также произошли и с руками, локоть изогнулся до 90-градусов. Это связанно из-за частого использования смартфона. Кроме того, у человека будет более толстый череп для того, чтобы защитить мозг от воздействия радиочастотного излучения, которое исходит от смартфонов.

Человек в будущем (фото: tollfreeforwarding.com)

Следующее изменение внешности Минди не заметно для невооруженного глаза. Речь идет об изменении мозга, а именно о его уменьшении. По данным ученного Дэвида Гири, современные технологии могут изменить размер нашего мозга.

Существует теория, что со временем человеческий мозг становится все меньше. Так, есть исследование, которое показало, как человеческий мозг изменился за долгое время. Это произошло благодаря технологическим достижениям в сельском хозяйстве, здравоохранении и многих других сферах жизни. Нам теперь приходится делать намного меньше, чтобы выжить.

Человек в будущем (фото: tollfreeforwarding.com)

Теория эволюции указывает на уменьшение человека в будущем. Во многом это связано с тем, что выживание больше не зависит от того, является ли человек самым крупным и сильным среди своего вида.

В будущем наиболее технологически подкованные люди, вероятно, будут наиболее успешными. В свете этого люди начнут уменьшаться.

Человек в будущем (фото: tollfreeforwarding.com)

У людей также появится второе веко, которое будет ограничивать количество вредного света, которому подвергаются наши глаза при использовании электронной техники с экраном.

Напомним, что Супрун рассказала неожиданную правду о популярных ягодах.

Ранее сообщалось о том, что украинцы - самая сексуальная нация на планете.