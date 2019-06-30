Маленький мозок і дві пари очей: експерти показали, якою буде людина в майбутньому

Людина в майбутньому (ілюстративне фото: pixabay.com)

Через тисячу років людина сильно еволюціонує

Людина в майбутньому сильно еволюціонує через постійне проводження часу за комп'ютером, смартфоном і іншими електронними пристроями. Такі висновки зробила компанія TollFreeForwarding, яка зібрала наукові дослідження і дізналася експертну думку з цього питання, перш ніж працювати з 3D-дизайнером.

Так створилася 3D-модель людини 3000 року, яка отримала ім'я Мінді. У Мінді спостерігається сильна сутулість і це пов'язано з тим, що вона постійно працює за комп'ютером і часто дивиться в свій смартфон. При цьому шийні м'язи ущільнилися і стали грубими.

Людина в майбутньому (фото: tollfreeforwarding.com)

Зміни також відбулися і з руками, лікоть зігнувся до 90-градусів. Це пов'язано з частим використанням смартфона. Крім того, у людини буде більш товстий череп для того, щоб захистити мозок від дії радіочастотного випромінювання, яке виходить від смартфонів.

Людина в майбутньому (фото: tollfreeforwarding.com)

Наступна зміна зовнішності Мінді не помітна для неозброєного ока. Мова йде про зміну мозку, а саме про його зменшення. За даними вченого Девіда Гірі, сучасні технології можуть змінити розмір нашого мозку.

Існує теорія, що з часом людський мозок стає все менше. Так, є дослідження, яке показало, як людський мозок змінився за довгий час. Це сталося завдяки технологічним досягненням в сільському господарстві, охороні здоров'я та багатьох інших сферах життя. Нам тепер доводиться робити набагато менше, щоб вижити.

Людина в майбутньому (фото: tollfreeforwarding.com)

Теорія еволюції вказує на зменшення в майбутньому. Багато в чому це пов'язано з тим, що виживання більше не залежить від того, чи є людина самою великою і сильною серед свого виду.

У майбутньому найбільш технологічно підковані люди, ймовірно, будуть найбільш успішними. У світлі цього люди почнуть зменшуватися.

Людина в майбутньому (фото: tollfreeforwarding.com)

У людей також з'явиться друге віко, яке буде обмежувати кількість шкідливого світла, якому піддаються наші очі при використанні електронної техніки з екраном.

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