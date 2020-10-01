Маленький и колючий хищник: в Чернобыльской зоне сняли редкое здесь животное

В Чернобыльском заповеднике показали фото ежа (коллаж РБК-Украина)

В Чернобыльской зоне ежи водятся в основном возле домов

В Чернобыльской зоне показали милую фотографию колючего хищника. Это животное встречается здесь не часто, в основном возле жилищ людей, которые самостоятельно тут поселились. Как оказалось, в Украине водится необычный ежик, а белобрюхий. Фото хищника опубликовали на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Казалось бы, что нового можно узнать о таком известном животном как еж обыкновенный? А, нет. Хотя бы то, что на территории Украины живет другой вид ежа - не обычный, а белобрюхий. Такой факт украинские зоологи установили относительно недавно - в 1995 году", - сказано в сообщении на странице.

В заповеднике уточнили, что в Чернобыле этот маленький и колючий хищник на самом деле встречается не очень часто. Чаще всего - вблизи домов самоселов.

В Чернобыле водится ежик белобрюхий (фото: Сергей Жила)

Отметим, что африканский или как его еще называют белобрюхий еж обычно имеет вес от 300 до 700 граммов. Самки обычно чуть больше самцов. У всех ежей этого вида отсутствует "большой" палец на задних лапах, развитый у других ежей.



В спокойном состоянии еж имеет овальную форму. Конечности короткие, тело располагается близко к поверхности земли. У него короткий хвостик. Будучи встревоженным, еж сворачивается в клубок, выпуская иглы во всех направлениях и становится размером с небольшой мяч. Ежи ведут ночной образ жизни и ищут себе еду в темное время суток.

Как мы ранее писали, из Чернобыля начали улетать птицы. Это связано с ежегодной миграцией пернатых на юг.