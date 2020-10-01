Маленький і колючий хижак: у Чорнобильській зоні зняли рідкісну тут тварину

В Чорнобильському заповіднику показали фото їжака (колаж РБК-Україна)

У Чорнобильській зоні їжаки водяться в основному біля будинків

У Чорнобильській зоні показали милу фотографію колючого хижака. Ця тварина зустрічається тут не часто, в основному біля будинків людей, які тут оселилися. Як виявилося, в Україні водиться незвичайний їжачок, а білочеревий. Фото хижака опублікували на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

"Здавалось би, що нового можна дізнатись про таку відому тварину як їжак звичайний? А, ні. Хоча б те, що на теренах України живе інший вид їжака – не звичайний, а білочеревий. Такий факт українські зоологи встановили відносно недавно – в 1995 році.", - сказано в повідомленні на сторінці.

У заповіднику уточнили, що в Чорнобилі цей маленький і колючий хижак насправді зустрічається не дуже часто. Найчастіше - поблизу будинків самоселів.

В Чорнобилі водиться їжака білочеревого (фото: Сергій Жила)

Зазначимо, що африканський або як його ще називають білочеревий їжак зазвичай має вагу від 300 до 700 грамів. Самки зазвичай трохи більше самців. У всіх їжаків цього виду відсутній великий палець на задніх лапах, розвинений у інших їжаків.



У спокійному стані їжак має овальну форму. Кінцівки короткі, тіло розташовується близько до поверхні землі. У нього короткий хвостик. Якщо тварина стурбована, їжак згортається в клубок, випускаючи голки у всіх напрямках і стає розміром з невеликий м'яч. Їжаки ведуть нічний спосіб життя і шукають собі їжу в темний час доби.

Як ми раніше писали, Чорнобиля почали відлітати птахи. Це пов'язано з щорічною міграції пернатих на південь.