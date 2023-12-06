"Маленький гвинтік". 7 абсурдних цитат і вчинків Іллі Киви

Колишнього депутата Верховної Ради, який перейшов на сторону ворога, Іллю Киву знайшли вбитим у Підмосков'ї. За попередньою інформацією, це справа рук СБУ.
Про те, що відомо про депутата-зрадника, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
При підготовці публікації використали матеріали: Вікіпедія, Drama.kropyva.ch, Depo.ua, You Tube.
Ілля Кива відомий українофоб, який перед повномасштабним вторгненням РФ на територію України втік до Іспанії. У березні 2022 року йому оголосили підозру в державній зраді та позбавили депутатського мандату Верховною Радою України. Згодом він переїхав в Росії, де регулярно ходив по пропагандистських каналах і підтримував кремлівські наративи про Україну.
Одіозний екс-депутат народився у Полтаві у 1977 році, навчався в Полтавському педагогічному інституті за спеціальністю "Педагог-психолог", також закінчив Юридичний університет ім. Я. Мудрого за спеціальністю "Правознавство".
Певний час працював у міліції, де отримав спершу звання майора, а у 2015 році - підполковника.
У 2014 році Кива очолював полтавський обласний осередок "Правий сектор". А в 2017 році розпочалася його політична кар'єра - він став головою Соціалістичної партії України. Згодом Кива був депутатом 9-го скликання від проросійської політичної партії ОПЗЖ, також був членом Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності та радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Вся його політична кар'єра супроводжувалась скандалами, а сам він ставав об'єктом насмішок через свої недолугі вислови. Нижче наводимо 7 абсурдних вчинків та фраз екс-депутата.
У 2021 році в Державному інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості Ілля Кива захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Журналісти провели розслідування і виявили у дисертації масу порушень, після чого розгорівся величезний скандал.
На одній із зустрічей із журналістами Кива й прокричав свою знамениту фразу про те, що він "маленький гвинтік", коментуючи загальну ситуацію при захистах дисертації. Після цієї фрази Ілля Кива став справжнім мемом.
При наступному спілкуванні із пресою щодо скандалу навколо дисертації, Кива знову зганьбився. На каверзне питання журналіста він відповів наступне:
"Дружок, пошли со мной в туалет і я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не кончил", - заявив депутат та ще в кінці додав матюк.
У 2019 році Кива вирішив, що готовий очолити країну і зареєструвався у передвиборчі президентські перегони. Але вибув вже після першого туру, набравши всього 0.03 % голосів виборців.
У 2019 році одіозний депутат потрапив у еротичний скандал, бо під час сесійного засідання робив рухи, які дуже нагадували процес мастурбації. При цьому він вів інтимну переписку в телефоні із дівчиною. Цей момент потрапив на відео. Згодом у своє виправдання він заявив, що нічого подібного не робив, а "просто поправляв член, як і будь-який інший нормальний чоловік протягом дня".
У 2020 році розгорівся ще один скандал навколо Киви. Згідно з декларацією за попередній рік він заробив 1,2 млн грн. за здачу жомової ями в оренду. Але потім раптово це джерело доходу зникло із його декларації.
Коли ж його запитали про це, то він розповів, що не знає, куди зникла жомова яма. "Може хтось рейдернув її" - такою була версія депутата.
У 2021 році, коментуючи намір Спеціалізованої антикорупційної прокуратури конфіскувати у нього 1,2 млн доходу від жомової ями, він видав нову геніальну фразу:
"Податки заплачено, а все інше не вартує виїденого лиця", - заявив Кива.
Ймовірно, він хотів сказати відому фразу "не вартує виїденого яйця", але певно вирішив, що геніальним людям "не личить повторювати за народом" і створив власний варіант крилатої фрази.
В одній із переписок у Facebook Ілля згенерував просто вражаючу історію, яка вкотре показує весь рівень його інтелекту.
В коментарі одному користувачу мережі він видав, що його "дєда расстрєлялі львовскіє фашисти, но он вижил".
Раніше ми писали про те, що соратник Киви корегував удари Росії по Дніпру.
Читайте також про те, що СБУ ліквідувала колаборанта, який втік до Бєлгородської області.