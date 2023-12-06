"Маленький гвинтік". 7 абсурдных цитат и поступков Ильи Кивы

Как бывший "правосек" стал пророссийским политиком

Илья Кива известен украинофоб, который перед полномасштабным вторжением РФ на территорию Украины сбежал в Испанию. В марте 2022 года ему было объявлено подозрение в государственной измене. Его лишили депутатского мандата Верховной Радой Украины. Потом он переехал в Россию, где регулярно ходил по пропагандистским каналам и поддерживал кремлевские нарративы об Украине.

Одиозный экс-депутат родился в Полтаве в 1977 году, учился в Полтавском педагогическом институте по специальности "Педагог-психолог", а также окончил Юридический университет им. Я. Мудрого по специальности "Правоведение".

Некоторое время он работал в милиции, где получил первое звание майора, а в 2015 году - подполковника.

В 2014 году Кива возглавлял полтавский областной центр "Правый сектор". А в 2017 году началась его политическая карьера - он стал главой Социалистической партии Украины. Потом Кива был депутатом 9-го созыва от пророссийской политической партии ОПЗЖ, также являлся членом Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности и советником министра внутренних дел Арсена Авакова.

Вся его политическая карьера сопровождалась скандалами, а сам он становился объектом насмешек из-за своих бестолковых изречений. Ниже приводим 7 абсурдных поступков и фраз экс-депутата.

"Маленький винтик"

В 2021 году в Государственном институте подготовки кадров госслужбы занятости Илья Кива защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук по государственному управлению. Журналисты провели расследование и обнаружили в диссертации массу нарушений, после чего разгорелся огромный скандал.

На одной из встреч с журналистами Кива и прокричал свою знаменитую фразу о том, что он "маленький винтик", комментируя общую ситуацию при защите диссертации. После этой фразы Илья Кива стал настоящим мемом.

"Дружок, пошли со мной в туалет"

При следующем общении с прессой по поводу скандала вокруг диссертации, Кива снова опозорился. На каверзный вопрос журналиста он ответил следующее:

"Дружок, пошли со мной в туалет и я тебя там расскажу и заодно закончу то, что я не кончил", - заявил депутат и еще в конце добавил мат.

Баллотировался в президенты

В 2019 году Кива решил, что готов возглавить страну и зарегистрировался в предвыборную президентскую гонку. Но выбыл уже после первого тура, набрав всего 0,03% голосов избирателей.

Рукоблудство в Верховной Раде

В 2019 году одиозный депутат попал в эротический скандал, потому что во время сессионного заседания делал движения, очень напоминавшие процесс мастурбации. При этом он вел интимную переписку в телефоне с девушкой. Этот момент попал на видео. В свое оправдание он заявил, что ничего подобного не делал, а "просто поправлял член, как и любой другой нормальный мужчина в течение дня".

Заработал миллион на "жемовой яме", которую рейдернули

В 2020 году разгорелся еще один скандал вокруг Кивы. Согласно декларации, за предыдущий год он заработал 1,2 млн грн. за сдачу жемовой ямы в аренду. Но потом внезапно этот его источник дохода исчез из декларации.

Когда же его спросили об этом, он рассказал, что не знает, куда исчезла жемовая яма. "Может кто-то рейдернул ее" - такова была версия депутата.

Не стоит выеденного лица

В 2021 году, комментируя намерение Специализированной антикоррупционной прокуратуры конфисковать у него 1,2 млн дохода от жемовой ямы, он издал новую гениальную фразу:

"Налоги заплачены, а все остальное не стоит выеденного лица", - заявил Кива.

Вероятно, он хотел сказать известную фразу "не стоит выеденного яйца", но вероятно решил, что гениальным людям "не подобает повторять за народом" и создал собственный вариант крылатой фразы.

"Деда расстреляли львовские фашисты, но он выжил"

В одной из переписок в Facebook Илья сгенерировал просто поразительную историю, которая еще раз показывает весь уровень его интеллекта.

В комментарии одному пользователю сети он написал, что его "деда расстреляли львовские фашисты, но он выжил".

Комментарий Кивы (фото: https://drama.kropyva)