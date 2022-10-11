Соратник Киви корегував удари Росії по Дніпру. Його затримали (фото)
Соратник колишнього нардепа Іллі Киви корегував ракетні удари по Дніпру. Він "полював" за локаціями українських систем ППО та був затриманий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Затриманим виявився представник найближчого оточення колишнього народного депутата Іллі Киви, який наразі переховується за кордоном від правосуддя за злочини проти України", - йдеться в повідомленні
В СБУ з’ясували, що затриманий навмисно залишився у Дніпрі, щоб передавати росіянам геолокацію українських ППО.
За даними контррозвідки СБУ, зрадником виявився місцевий бізнесмен у сфері IT, який у 2014 році познайомився з Кивою. Згодом, за пропозицією нардепа-зрадника, підприємець очолив одне з міських громадських об’єднань, яке підконтрольне керівництву забороненої партії ОПЗЖ.
Що саме робив затриманий
Він збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, а також передавав загарбникам координати об’єктів критичної інфраструктури.
У своїх «звітах» він оприлюднював фото- та відеоматеріали, які отримував під час прихованого спостереження за об’єктами. До кожного з них додавав текстові повідомлення з детальним описом прилеглої території і уточнюючими характеристиками.
Як ворог використовував отримані дані
Одержані відомості агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій.
Обвинувачення
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомлялося, у Києві ліквідували злочинне угруповання, яким керував нардеп-зрадник Ілля Ківа. Учасники банди розхитували ситуацію в країні, а після початку війни організували наркобізнес.
Нагадаємо, колишнього народного депутата Іллю Киву підозрюють у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України. Також його оголосили у міжнародний розшук.
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